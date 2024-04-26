Сальма Хайек показала архивные свадебные фото с мужем-миллиардером

Актриса считает, что ей очень повезло найти свою настоящую половитнку. Она всячески подчеркивает, что очнеь дорожит своей семьей.

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57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек в честь 15-ой годовщины брака показала архивные фото со свадьбы с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Тремя кадрами она поделилась на странице в соцсети.

На первом снимке актриса была при полном макияже и с прической. Это фото отображает закулисный взгляд на ее подготовку к церемонии.

Сальма Хайек в закулисье Фото: Instagram salmahayek

На втором фото, черно-белом изображении гримерки актрисы, можно увидеть ее платье Balenciaga by Nicolas Ghesquiere стоимостью более $400 тысяч долларов, висящее на вешалке рядом с другим нарядом для торжества.

Платье от Balenciaga by Nicolas Ghesquiere стоимостью более $400 тысяч (справа) Фото: Instagram salmahayek

На последнем кадре запечатлен момент, когда генеральный директор Kering надел ей на палец обручальное кольцо.

"Нет слов, чтобы описать счастье найти свою вторую половинку. Для всех вас, кто нашел, никогда не принимайте это как должное. Для всех тех из вас, кто этого не сделал, никогда не сдавайтесь. #tbt одному из лучших дней в моей жизни", — говорится в подписи.

Франсуа-Анри Пино надевает своей новоиспеченной жене кольцо на палец Фото: Instagram salmahayek

Свадьба проходила в Венеции в течение двух дней. Все началось с репетиции бала-маскарада в Пунта делла Догана. Гости на балу были в золотых и черных масках.

Семья жениха приобрела старое здание в 2007 году и оплатила его реставрацию. В июне 2009 года оон вновь открылось для публики как художественный музей, где представлены временные экспонаты из коллекции Пино.

Свадебная церемония прошла в оперном театре Ла Фениче, одном из старейших в Европе. На ней были дети жениха от первого брака с Доротеей Лепер и дочь пары Валентина.

Среди приглашенных были Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Шарлиз Терон, Лили Коул, Эшли Джадд, Вуди Харрельсон, Анна Винтур, Боно, Дэвид Блейн, Жак Ширак и другие знаменитости.

Прием прошел в Палаццо Грасси, важном месте для пары, поскольку они впервые встретились там в 2006 году на гала-концерте. Семья Пино приобрела здание в мае 2005 года. В 2007 году пара обручилась, а в сентябре того же года у них родилась дочь.

Ранее в том же году пара поженилась в мэрии 6-го округа Парижа в День святого Валентина на небольшой церемонии с семьей, а несколько месяцев спустя планировала более масштабное торжество. Муж удивил ее третьей церемонией в 2018 году — возобновлением клятвы на Бора-Бора.

В 2017 году Пенелопа назвала свой долгий и счастливый брак союзом с "правильным парнем" и назвала поддержку друг друга парой сильной стороной их брака.

"Мы хотим, чтобы другой стремился вперед. Радует, когда другой старается. И знаете что, у нас не очень сильная социальная жизнь, потому что нам очень нравится проводить время вместе. Так что мы проводим много времени вместе", — сказала актриса.

Состояние Франсуа-Анри Пино, по данным Forbes Real-Time, составляет $43,8 млрд. Его группа Kering владеет премиум-брендами Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и другими.

Ранее Фокус писал, что Сальма Хайек посетила с мужем центр искусства в Венеции.