"Умрем вместе": Сальма Хайек и Пенелопа Крус вспомнили чрезвычайную ситуацию

Подруги оказались на борту самолета, когда тот приземлился в мексиканской глуши. Мысленно они уже попрощались с жизнью.

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57-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек и ее хорошая подруга, 50-летняя испанская актриса Пенелопа Крус, рассказали, как однажды едва не погибли. Об этом пишет Vogue Arabia.

Оказалось, что чрезвычайная ситуация произошла на борту самолета.

"Нам пришлось приземлиться в мексиканской глуши. Я знала, что это произойдет, поскольку видела, как стюардесса выходила из кабины и хватала кислород", — вспомнила Хайек.

Пенелопа Крус мысленно уже попрощалась с жизнью.

"Ты сказала мне тогда кое-что, что я никогда не забуду. Ты сказала: "Я думала, что мы умрем. Но умрем мы вместе, а значит, все будет хорошо"", — рассказала Сальма.

Сальма Хайек и Пенелопа Крус Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Сальма Хайек сняла три разные обложки для арабского глянца, для которого у нее взяла интервью Пенелопа Крус. На одном из кадров актриса сочетала роскошное платье Gucci с ослепительным бриллиантовым колье Boucheron, а также массивным кольцом от того же бренда.

Сальма Хайек

Крус и Хайек давно дружат. Они снимались в фильме "Бандитки" в 2006 году. В интервью арабскому журналу актрисы рассказали, что им удается сохранить свою дружбу, поскольку они не завидуют друг другу.

Сальма Хайек и Пенелопа Крус

Напомним, Сальма Хайек показала, как прошла вечеринка Виктории Бекхэм по случаю 50-летия.

Также Фокус писал об архивных кадрах со свадьбы Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино.