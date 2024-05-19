Традиційно в Yves Saint Laurent: Сальма Хаєк на Каннському кінофестивалі-2024 (фото)

На червону доріжку зірка вийшла без чоловіка-мільярдера. Втім, Сальма продовжує носити вбрання від брендів, які належать Франсуа-Анрі Піно.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк зʼявилася на 77-му Каннському кінофестивалі-2024. Знімками зірка екрану ділиться у своїх соцмережах.

Знаменитість зʼявилася на премʼєрі картини "Емілія Перес" — музичної кримінальної комедії 2024 року, написаної та знятої Жаком Одіаром. Одну з ролей у фільмі виконала співачка Селена Гомес.

Сальма обрала для події на Лазурному узбережжі Франції чорну сукню з оголеними плечима, повністю покриту паєтками. Вбрання від Yves Saint Laurent підкреслювало фігуру акторки. До сукні Хаєк додала масивні кольє та браслет, а також тримала в руках лаконічний клатч. Вона розпустила своє темне волосся, уклавши його легкими хвилями та зробила вечірній макіяж.

Чоловік Сальми, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно, володіє групою компаній Kering та низкою найвідоміших модних брендів, серед яких — Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom, Yves Saint Laurent. Тому акторка часто демонструє вбрання саме цих домів моди.

Сальма Хаєк у Каннах

"Золоті години в Каннах", — написала мексикано-американська знаменитість.

Сальма Хаєк

Цього разу Сальма зʼявилася на публіці без чоловіка. Хоча у 2023 році акторка позувала на червоній доріжці Канн у супроводі Франсуа-Анрі Піно. Пара одружена з 2009 року та стала батьками доньки Валентини.

Тоді зірка фільму "Фріда" вийшла до фотографів у розкішній темно-фіолетовій сукні з екстремальним декольте та кількома шарами воланів. Вечірній образ знаменитість доповнила діамантовим кольє та кількома лаконічними аксесуарами.

Сальма Хаєк з чоловіком на Каннському кінофестивалі-2023 Фото: Getty Images

Нагадаємо, Єва Грін пройшлася червоною доріжкою Канн-2024 у сукні Armani Privé.

Також Фокус писав про появу на Каннському кінофестивалі-2024 Річарда Гіра з дружиною.