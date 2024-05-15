Єва Грін у перший день Каннського кінофестивалю 2024 показала стильні образи (фото)

14 травня 2024 року стартував щорічний кінофестиваль на Лазурному узбережжі Франції. До Канн прибули Меріл Стріп, Аня Тейлор-Джой, Ґрета Ґервіг.

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43-річна французька акторка Єва Грін прибула на перший день 77-го Каннського кінофестивалю, спочатку відвідавши фотосесію. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану була одягнена у блузку з відкритими плечима та стильну спідницю з вирізом, яка підкреслювала її витончену талію та фігуру у вигляді пісочного годинника.

Знаменитість додала до образу чорні туфлі на високих підборах і завершила каннський аутфіт золотими сережками з кільцями та сонцезахисними окулярами.

Єва Грін на Каннському кінофестивалі 2024 Фото: Getty Images

Єва Грін є членом цьогорічного журі — групи режисерів і акторів, які несуть повну відповідальність за вибір фільмів, які отримають нагороду.

Уже ввечері на червоній доріжці Канн акторка змінила вбрання, продемонструвавши готичний образ у темній сукні Armani Privé з весняної колекції бренду 2016 року. Топ з лелітками і біла спідниця із затемненим шифоновим верхнім шаром з вишивкою надавали Єві певної легкості. Зокрема, зірка екрану продемонструвала прикраси Chopard.

Єва Грін на Каннському кінофестивалі 2024 Фото: Getty Images

На червону доріжку Канн протягом 10 днів стікатиметься потік зірок: Емма Стоун, Демі Мур, Селена Гомес, Ніколас Кейдж, Баррі Кеоган і багато інших.

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі 2024 зʼявився чотирилапий Мессі.

Також Фокус писав про появу на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2024 режисерки фільму "Барбі".