Ева Грин в первый день Каннского кинофестиваля 2024 показала стильные образы (фото)
14 мая 2024 года стартовал ежегодный кинофестиваль на Лазурном побережье Франции. В Канны прибыли Мерил Стрип, Аня Тейлор-Джой, Грета Гервиг.
43-летняя французская актриса Ева Грин прибыла на первый день 77-го Каннского кинофестиваля, сначала посетив фотосессию. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана была одета в блузку с открытыми плечами и стильную юбку с вырезом, которая подчеркивала ее изящную талию и фигуру в виде песочных часов.
Знаменитость добавила к образу черные туфли на высоком каблуке и завершила каннский аутфит золотыми серьгами с кольцами и солнцезащитными очками.
Ева Грин является членом нынешнего жюри — группы режиссеров и актеров, которые несут полную ответственность за выбор фильмов, которые получат награду.
Уже вечером на красной дорожке Канн актриса сменила наряд, продемонстрировав готический образ в темном платье Armani Privé из весенней коллекции бренда 2016 года. Топ с пайетками и белая юбка с затемненным шифоновым верхним слоем с вышивкой придавали Еве некую легкость. В частности, звезда экрана продемонстрировала украшения Chopard.
На красную дорожку Канн в течение 10 дней будет стекаться поток звезд: Эмма Стоун, Деми Мур, Селена Гомес, Николас Кейдж, Барри Кеоган и многие другие.
Напомним, на Каннском кинофестивале 2024 появился собака Месси.
Также Фокус писал о появлении на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2024 режиссера фильма "Барби".