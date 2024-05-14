На красную дорожку Каннского кинофестиваля вышел четырехлапый Месси (фото)

Месси уже второй раз резвится на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Животное вело себя, как настоящая звезда.

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К красной дорожке в Каннах приковано внимание киноманов всего мира, ведь 14 мая здесь стартует 77-й международный Каннский кинофестиваль 2024. Первые гости уже прошли в роскошных нарядах на премьеру фильма Le Deuxieme Acte ("Второй акт"), но не меньше внимание публики и фотографов привлек необычный визитер – черно-белый пес Месси, пишет The Washington Post.

Популярность собаки Месси резко возросла после его главной роли в номинированном на "Оскар" фильме "Анатомия падения" в прошлом году. Он был героем нескольких эпизодов с Джимми Киммелом на церемонии вручения премии Американской киноакадемии. Пес также присутствовал на обеде номинантов в академии. "Анатомия падения" получила награду за лучший оригинальный сценарий.

Пока фотографы кричали "Месси! Месси", бордер-колли уверено прошел мимо и поднялся по лестнице во Дворец фестивалей. Там он сел на ступеньках и поднял передние лапы вверх, как кинозвезда, махавшая толпе.

В течение примерно 20 минут Месси занимал все внимание Канн, резвясь на ковре. Его лай эхом разнесся по набережной Круазетт. Красная дорожка осталась незагрязненной.

Это – второе появление животного на французской Ривьере. Премьера детектива Жюстин Трие "Анатомия падения" состоялась в прошлом году в Каннах, где он получил высшую награду фестиваля – Золотую пальмовую ветвь. Месси — Снуп в фильме — был награжден призом Palme Dog, созданным журналистами для лучшей собаки фестиваля.

Месси приехал в Канны не только ради поклона и косточки на бис. Фестиваль ежедневно снимает одноминутные видеоролики с Месси для французского телевидения, которые будут собраны для видео в TikTok. В вечер открытия он нес в зубах фотоаппарат.

Месси нес в зубах фотоаппарат Фото: Getty

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