Оскар 2024: Видео с аплодирующим псом из "Анатомии падения" стало вирусным

Почти до начала церемонии не было известно, появится ли Месси на мероприятии. Несмотря на опасения поклонников, пса все же привезли из Франции.

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Среди гостей 96-й церемонии награждения премией "Оскар-2024" в этом году присутствовали не только люди, но и животные. Бордер-колли по кличке Месси, который снимался в картине "Анатомия падения", привлек внимание собравшихся в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Когда Роберт Дауни-младший получил свой "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана", Месси поаплодировал ему задними лапами, чем умилил даже сидящего спереди Райана Гослинга. Видео быстро стало вирусным.

Хотя закулисные снимки показали, что этот момент был умело спроектирован с использованием двух фальшивых лап, это не помешало пользователям социальных сетей выразить свой восторг по поводу внешнего вида французской собаки, причем один из зрителей назвал животное "настоящей звездой церемонии этого года".

Другие закулисные видеоролики, опубликованные в социальных сетях, показывают, что момент "аплодисментов" Месси на самом деле был записан заранее и не был частью прямой трансляции "Оскара", что не помешало собаке стать одной из самых обсуждаемых звезд ночи.

Аплодисменты Месси снимались еще до церемонии

К растущему авторитету семилетнего Месси добавилось упоминание ведущего Джимми Киммеля в его вступительном монологе, при этом комик пошутил, что Месси "показал выступление года".

"Месси, хотя он и собака, возможно, показал выступление года в "Анатомии падения". У Месси есть сцена передозировки, если вы ее видели, значит, вы это знаете. Это невероятно. Честно говоря, я не видел, чтобы французский актер так ел собственную рвоту со времен Жерара Депардье", – сказал Киммел.

Присутствие Месси на церемонии стало неожиданностью для фанатов, ведь за несколько дней до мероприятия говорили, что он не поедет в Лос-Анджелес. Но когда церемония началась, Месси сидел на зарезервированном месте рядом со своим тренером и владелицей Лорой Мартин.

В "Анатомии падения" Месси играет собаку-поводыря по имени Снуп, которая принадлежит слепому персонажу Дэниелу (Майло Мачадо-Гранер). По сюжету собаку заставляют притворяться мертвой в течение нескольких минут. По признанию его тренера Лауры,это было настоящим подвигом для пса.

"Даже самые простые вещи требуют много труда. Это должно было происходить поэтапно. Во-первых, простое лежание и неподвижность головы. Я начал здесь, а затем мы работали над поднятием головы и просто позволением ей упасть назад без сопротивления", – поделилась она.

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