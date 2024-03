"Оскар-2024": полный список победителей и лучшие фильмы (фото, видео)

"20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил статуэтку в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Это первая кинонаграда для Украины за все время проведения премии. Лента Кристофера Нолана "Оппенгеймер" завоевала 7 статуэток.

В ночь с 10 на 11 марта состоялась 96-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар", где были названы лучшие фильмы 2023 года. Об этом стало известно из трансляции мероприятия.

На этот раз ведущим церемонии вновь стал Джимми Киммел, хорошо известный многим зрителям благодаря своему вечернему шоу. Мероприятие вновь прошло в театре Dolby.

Лидером этого сезона по числу наград стала картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Фильм завоевал 8 статуэток, включая такие престижные награды, как "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший актер".

А победу в категории "Лучший документальный фильм" одержала лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". Это первая победа украинского фильма в главной кинопремии мира, которую вручает Американская академия кинематографических наук и искусств.

Лучший фильм

Среди претендентов была яркая лента "Барби", которая летом 2023 года заполонила мир, а также ее главный конкурент "Оппенгеймер", ведь фильмы вышли в прокат в один день. В списке есть и биографический фильм "Маэстро", а также фантастическая мелодрама "Бедные-несчастные".

Гости премии "Оскар" и зрители в мире замерли в нервном ожидании, когда на сцене появился конверт, раскрывающий главную интригу вечера. Лучшим фильмом на премии "Оскар-2024" стала "Оппенгеймер".

Лучший анимационный фильм

В номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" победил "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки.Анимационный проект рассказывает о загадочной цапле, которая ведет главного героя Махито в сказочный мир, где прошлое встречается с настоящим.

Роли в мультфильме озвучили Сома Сантоки, Аимен, Кэйко Такэсита, Есино Кимура и Каору Кобаяси.

Лучший режиссер

Лауреатом премии "Оскар" за лучшую режиссуру стал британско-американский режиссер Кристофер Нолан за фильм "Оппенгеймер".

Для 53-летнего Кристофера Нолана "Оскар" стал первым за карьеру, хотя он номинировался в 2002 году за фильм "Моменто" (лучший сценарий), в 2011-м за "Начало" (лучший фильм и лучший сценарий) и в 2018-м за "Дюнкерк" (лучший фильм и лучший режиссер).

Лучший актер

Ирландский актер Киллиан Мерфи получил "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в этой картине.

Киллиан Мерфи

Лучшая актриса

Американская актриса Эмма Стоун удостоена "Оскара" в категории "Лучшая женская роль" за картину "Бедные-несчастные".

На "Оскар" в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун ("Убийцы цветочной луны"), Аннетт Бенинг за картину "Дайана Найэд", Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения").

Для Эммы Стоун это второй "Оскар" в карьере.

Эмма Стоун

Лучшая женская роль второго плана

Обладательницей золотой статуэтки киноакадемии стала Давайн Джой Рэндольф, сыгравшая в картине "Оставленные" Мэри Лэм — школьного повара, потерявшую сына на войне во Вьетнаме.

Лучшая мужская роль второго плана

Роберт Дауни — младший получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за игру в картине "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

В номинации также были представлены Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво", American Fiction, 2023), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны", Killers of the Flower Moon, 2023), Райан Гослинг ("Барби", Barbie, 2023) и Марк Руффало ("Бедные-несчастные", Poor Things, 2023).

Лучший оригинальный сценарий

Картина французского режиссера Жюстин Трие "Анатомия падения" получила "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий".

На победу в этой категории также претендовали "Оставленные", "Маэстро", "Май декабрь" и "Прошлые жизни".

Лучший оригинальный сценарий

"Оскар" за лучший адаптированный сценарий забрал фильм режиссера Корда Джефферсона "Американское чтиво", снятый по мотивам романа Персиваля Эверетта Erasure (2001).На победу в этой номинации также претендовали картины "Барби", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные" и "Зона интереса".

Лучшая операторская работа

Картина "Оппенгеймер" Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы получила премию "Оскар" за лучшую операторскую работу (Хойте Ван Хойтема)

Лучшие визуальные эффекты

Фильм "Годзилла: Минус один" получил оскар в номинации "лучшие визуальные эффекты".

В номинации "лучшие визуальные эффекты" участвовали фильмы "Создатель" (бюджет 80 млн долларов), "Стражи галактики 3" (250 млн.), "Миссия невыполнима 7" (290 млн.) и "Наполеон" (200 млн). Что характерно, "Годзиллу" сняли за 15 млн. долларов.

Лучший звук

"Оскар" в номинации "Лучший звук" получил фильм Джонатана Глейзера "Зона интересов" о коменданте Освенцима.

Картина обогнала такие проекты, как "Создатель", "Маэстро", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая" и "Оппенгеймер".

Лучший оригинальный саундтрек

"Оппенгеймер" Кристофера Нолана собрала и золотую статуэтку за лучший оригинальный саундтрек. Композитором фильма выступил Людвиг Йоранссон.

Лучшая песня

Композиция Билли Айлиш What Was I Made For? к фильму "Барби" стала лучшей песней. Картина Греты Гервиг рассказывает о том, как Стереотипной Барби (Марго Робби) приходится покинуть идеальный Барбиленд и отправиться в неидеальный Реальный мир, чтобы вернуть свою прежнюю кукольную жизнь.

Лучший монтаж

Премию "Оскар" в номинации "Лучший монтаж" получила монументальная картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающая о жизненном пути создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера (Киллиан Мерфи).

За монтаж фильма отвечает Дженнифер Лэйм.

Лучший грим и прически

Премию "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов" получила картина "Бедные-несчастные" (Холли Уоддингтон). Сюжет черной комедии в жанре стимпанка рассказывает о гениальном и эксцентричном хирурге, пересадившем главной героине мозг ее собственного нерожденного ребенка.

Лучшая работа художника-постановщика

В номинации "Лучшая работа художника-постановщика" победила картина "Бедные-несчастные" о Белле Бакстер (Эмма Стоун), путем эксперимента получившей шанс на новую жизнь.

Художниками фильма выступили Шона Хит и Джеймс Прайс.

Лучший фильм на иностранном языке

На церемонии вручения премии "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм" победу одержала британская историческая драма "Зона интересов" (The Zone of Interest, 2023).

В числе номинантов также были немецкая драма "Учительская" (Das Lehrerzimmer, 2023), испанский приключенческий фильм "Общество снега" (La sociedad de la nieve, 2023), итальянская лента "Я — капитан" (Io capitano, 2023), германо-японский фильм "Идеальные дни" (Perfect Days, 2023).

Лучший документальный фильм

Кинолента украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм. Это документальный фильм украинского военного корреспондента и писателя об осаде россиянами Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Фильм создан в 2023 году в сотрудничестве Associated Press и Frontline.

Лучший игровой короткометражный фильм

Фильм "Удивительная история Генри Шугара" собрала и золотую статуэтку за лучший игровой короткометражный фильм.

Лучший анимационный короткометражный фильм

Обладателем золотой статуэтки стал анимационный проект "Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко". Мультфильм выиграл в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Сюжет короткометражного проекта "Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко" разворачивается в альтернативной реальности во время Первой мировой войны, где солдаты играют в шахматы. Мультфильм рассказывает о том, что в игре могут быть победители, а на войне — нет.

Лучший документальный короткометражный фильм

Золотую статуэтку киноакадемии в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" получил проект "Последняя ремонтная мастерская". Режиссерами проекта выступили Крис Бауэрс и Бен Праудфут.

Документальный короткометражный фильм рассказывает о героях, занимающихся ремонтом и восстановлением музыкальных инструментов. Проект представляет музыку с исцеляющей и обогащающей точек зрения.

В этом году снова не было номинаций "Самый популярный фильм по версии фанатов" и "Лучшая сцена блокбастера по версии фанатов", победителей в которых в 2022 году выбирали зрители.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что фильм "Зона интересов" получил 5 номинаций на премию "Оскар". Фильм строится на контрасте идеализированной, "райской" жизни семьи коменданта Освенцима, которая проходит по одну строну забора, а по другую — адское существование концлагеря.