Меткий выстрел: женщин-военных, сбивших крылатую ракету, наградили знаками отличия Минобороны (фото)

Солдат Наталья Грабарчук осуществила точный выстрел, старший солдат Валентина Стеблевец передавала информацию о цели, а старший солдат Ольга Максименко обеспечивала видеофиксацию.

Министр обороны Украины Рустем Умеров наградил знаками отличия военнослужащих, которые сбили вражескую крылатую ракету Х-101 в Ровенской области во время массированной атаки 17 ноября. Награды получили солдат Наталья Грабарчук, старший солдат Валентина Стеблевец и старший солдат Ольга Максименко, написал Рустем Умеров в Facebook.

Наталья Грабарчук получила награду Минобороны за сбивание вражеской ракеты

"Точный выстрел, точная координация, и радостные эмоции победы. Сегодня имел честь лично встретиться с тремя невероятными защитницами, которые стали символом профессионализма и отваги", — написал министр обороны.

Военнослужащие точным выстрелом уничтожили российскую крылатую ракету Х-101, которая целилась в объект критической инфраструктуры в Ровенской области. Это удалось благодаря слаженной работе, отметил Умеров.

Старший солдат Валентина Стеблевец с помощью планшета контролировала ситуацию в воздухе и передавала ключевую информацию о цели.

"Ее точная координация стала залогом успеха", — сказал министр.

Пуск из ПЗРК "Игла", который точно поразил вражескую ракету, сделала солдат Наталья Грабарчук. Глава Минобороны отметил, что ранее военнослужащая прошла два курса подготовки в учебном центре в Десне.

"Ее профессионализм и сосредоточенность доказали, что каждое мгновение подготовки имеет значение", — написал Умеров о Наталье.

На видео сбивания цели зафиксировала старший солдат Ольга Максименко.

"Она обеспечивала видеофиксацию, которая стала не только доказательством успешного выполнения задачи, но и мотивирующим моментом для всех нас", — сказал Умеров.

Ольга Максименко, Наталья Грабарчук и Валентина Стеблевец получили награды Минобороны Фото: Минобороны Украины

Наталья Грабарчук сбила ракету одним выстрелом

Напомним, видео первого боевого успеха Натальи Грабарчук — сбитие ракеты с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" — пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ опубликовала 17 ноября.

В командовании отметили, что это был первый боевой опыт Натальи — и с первого раза точное попадание. По словам военных, использование ПЗРК требует хорошей физической подготовки, потому что комплекс весит 18 кг. Наталья прошла пятимесячные учебные курсы, где училась обращаться с различными видами оружия.

"Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А тут — первый боевой и в цель!", — поделилась Наталья эмоциями после успешного выполнения задания.

Отметим, 17 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине. ВС РФ атаковали беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами Киев, Одессу, Полтаву, Кривой Рог, Запорожье, а также Днепропетровскую, Черкасскую, Винницкую, Хмельницкую, Львовскую и другие области Украины.