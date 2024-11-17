Первый боевой успех: военнослужащая ВСУ уничтожила ракету с одного выстрела ПЗРК (видео)

По словам военных, для того, чтобы эффективно применять ПЗРК "Игла", нужно иметь хорошую физическую подготовку, поскольку комплекс весит 18 кг.

Украинская военнослужащая успешно выполнила боевую задачу по перехвату вражеской ракеты. На опубликованных кадрах некая Наталия Грабарчук сбила крылатую ракету с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла". Этот выстрел стал ее первым боевым опытом, который оказался успешным. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

"Это был ее первый боевой пуск, и первое попадание!", — отмечают военные.

По данным украинских ВС, Наталья прошла пятимесячные курсы подготовки, где обучалась работе с различными типами ПЗРК. Во время обучения боец овладела не только практическими навыками, но и приобрела психологическую устойчивость.

"Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А тут — первый боевой и в цель!", – рассказала Наталья о своих ощущениях.

Она подчеркнула, что работа с ПЗРК требует физической выносливости, так как комплекс весит около 18 килограммов.

До службы в рядах Сил обороны Наталья работала воспитателем в дошкольном учебном заведении. А с 2021 года она выполняет обязанности стрелка-зенитчика в зенитном ракетном подразделении Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад".

"В составе нашей мобильной огневой группы — военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата", — рассказала она.

Отметим, что ПЗРК "Игла" предназначен для поражения воздушных целей на малых высотах. Разработана система в 1970-х годах и принята на вооружение армии СССР в 1981 году.

Несмотря на почтенный возраст, украинские бойцы часто применяют дай вид вооружения, поскольку комплекс остается популярным благодаря своей эффективности, простоте в использовании и относительной дешевизне.

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Напомним, утром 17 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине с применением широкого спектра ракетного вооружения, а также беспилотников.

Целью россиян стали объекты энергетической инфраструктуры практически во всех регионах Украины.