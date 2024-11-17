Перший бойовий успіх: військовослужбовець ЗСУ знищила ракету з одного пострілу ПЗРК (відео)

За словами військових, для того, щоб ефективно застосовувати ПЗРК "Голка", потрібно мати хорошу фізичну підготовку, оскільки комплекс важить 18 кг.

Українська військовослужбовець успішно виконала бойове завдання з перехоплення ворожої ракети. На опублікованих кадрах Наталія Грабарчук збила крилату ракету за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Голка". Цей постріл став її першим бойовим досвідом, який виявився успішним. Про це 17 листопада повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Це був її перший бойовий пуск, і перше влучання!", — зазначають військові.

За даними українських ЗС, Наталя пройшла п'ятимісячні курси підготовки, де навчалася роботі з різними типами ПЗРК. Під час навчання боєць оволоділа не тільки практичними навичками, а й набула психологічної стійкості.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції та хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль!", — розповіла Наталя про свої відчуття.

Вона наголосила, що робота з ПЗРК вимагає фізичної витривалості, оскільки комплекс важить близько 18 кілограмів.

До служби в лавах Сил оборони Наталя працювала вихователькою в дошкільному навчальному закладі. А з 2021 року вона виконує обов'язки стрільця-зенітника в зенітному ракетному підрозділі Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

"У складі нашої мобільної вогневої групи — військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату", — розповіла вона.

Зазначимо, що ПЗРК "Голка" призначений для ураження повітряних цілей на малих висотах. Розроблено систему в 1970-х роках і прийнято на озброєння армії СРСР 1981 року.

Попри поважний вік, українські бійці часто застосовують дай вид озброєння, оскільки комплекс залишається популярним завдяки своїй ефективності, простоті у використанні та відносній дешевизні.

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Нагадаємо, вранці 17 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні із застосуванням широкого спектра ракетного озброєння, а також безпілотників.

Метою росіян стали об'єкти енергетичної інфраструктури практично в усіх регіонах України.