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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Перший бойовий успіх: військовослужбовець ЗСУ знищила ракету з одного пострілу ПЗРК (відео)

Наталія Грабарчук
Фото: Facebook | Наталя Грабарчук із ПЗРК "Голка"

За словами військових, для того, щоб ефективно застосовувати ПЗРК "Голка", потрібно мати хорошу фізичну підготовку, оскільки комплекс важить 18 кг.

Українська військовослужбовець успішно виконала бойове завдання з перехоплення ворожої ракети. На опублікованих кадрах Наталія Грабарчук збила крилату ракету за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Голка". Цей постріл став її першим бойовим досвідом, який виявився успішним. Про це 17 листопада повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Це був її перший бойовий пуск, і перше влучання!", — зазначають військові.

За даними українських ЗС, Наталя пройшла п'ятимісячні курси підготовки, де навчалася роботі з різними типами ПЗРК. Під час навчання боєць оволоділа не тільки практичними навичками, а й набула психологічної стійкості.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції та хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль!", — розповіла Наталя про свої відчуття.

Вона наголосила, що робота з ПЗРК вимагає фізичної витривалості, оскільки комплекс важить близько 18 кілограмів.

До служби в лавах Сил оборони Наталя працювала вихователькою в дошкільному навчальному закладі. А з 2021 року вона виконує обов'язки стрільця-зенітника в зенітному ракетному підрозділі Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

"У складі нашої мобільної вогневої групи — військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату", — розповіла вона.

Зазначимо, що ПЗРК "Голка" призначений для ураження повітряних цілей на малих висотах. Розроблено систему в 1970-х роках і прийнято на озброєння армії СРСР 1981 року.

Попри поважний вік, українські бійці часто застосовують дай вид озброєння, оскільки комплекс залишається популярним завдяки своїй ефективності, простоті у використанні та відносній дешевизні.

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Нагадаємо, вранці 17 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні із застосуванням широкого спектра ракетного озброєння, а також безпілотників.

Метою росіян стали об'єкти енергетичної інфраструктури практично в усіх регіонах України.