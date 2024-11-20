Влучний постріл: жінок-військових, що збили крилату ракету, нагородили відзнаками Міноборони (фото)

Солдат Наталія Грабарчук здійснила точний постріл, старший солдат Валентина Стеблевець передавала інформацію про ціль, а старший солдат Ольга Максименко забезпечувала відеофіксацію.

Міністр оборони України Рустем Умєров нагородив відзнаками військовослужбовиць, які збили ворожу крилату ракету Х-101 у Рівненській області під час масованої атаки 17 листопада. Нагороди отримали солдат Наталія Грабарчук, старший солдат Валентина Стеблевець і старший солдат Ольга Максименко, написав Рустем Умєров у Facebook.

Наталія Грабарчук отримала відзнаку Міноборони за збиття ворожої ракети

"Влучний постріл, точна координація, і радісні емоції перемоги. Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги", — написав міністр оборони.

Військовослужбовиці точним пострілом знищили російську крилату ракету Х-101, яка цілила в об'єкт критичної інфраструктури у Рівненській області. Це вдалося завдяки злагодженій роботі, зазначив Умєров.

Старший солдат Валентина Стеблевець за допомогою планшета контролювала ситуацію в повітрі та передавала ключову інформацію про ціль.

"Її точна координація стала запорукою успіху", — сказав міністр.

Пуск із ПЗРК "Ігла", який влучно вразив ворожу ракету, зробила солдат Наталія Грабарчук. Голова Міноборони зазначив, що раніше військовослужбовиця пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні.

"Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення", — написав Умєров про Наталію.

На відео збиття цілі зафіксувала старший солдат Ольга Максименко.

"Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й мотивуючим моментом для всіх нас", — сказав Умєров.

Ольга Максименко, Наталія Грабарчук і Валентина Стеблевець отримали відзнаки Міноборони Фото: Міноборони України

Наталія Грабарчук збила ракету одним пострілом

Нагадаємо, відео першого бойового успіху Наталії Грабарчук — збиття ракети за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" — пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ опублікувала 17 листопада.

У командуванні зазначили, що це був перший бойовий досвід Наталії — і з першого разу точне влучання. За словами військових, використання ПЗРК вимагає хорошої фізичної підготовки, бо комплекс важить 18 кг. Наталя пройшла п'ятимісячні навчальні курси, де вчилася обходитися з різними видами зброї.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції та хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль!", — поділилася Наталія емоціями після успішного виконання завдання.

Зазначимо, 17 листопада Росія завдала масованого удару по Україні. ЗС РФ атакували безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами Київ, Одесу, Полтаву, Кривий Ріг, Запоріжжя, а також Дніпропетровську, Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку, Львівську та інші області України.