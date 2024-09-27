Оскароносная актриса Кейт Бланшетт сняла документальный фильм о Харькове

Сейчас фильм можно посмотреть на таких платформах Apple TV, Amazon Prime Video и Channel 4.

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55-летняя австрийская актриса Кейт Бланшетт, обладательница "Оскара" за роль в фильмах "Авиатор" и "Жасмин", и посол доброй воли УВКБ ООН, сняла документальный фильм "Украина: Жизнь под ударом" о событиях в Харькове в период полномасштабной войны, которую развязала Россия. На днях ленту презентовали на сайте канала Channel 4 Plus, пишет Vogue Ukraine.

В этой ленте — свидетельства нелегкой повседневной жизни харьковчан, находящихся под обстрелом оккупантов

Документальный фильм длится почти час. Его главные герои — пожарный Роман и его команда, которые спасли город от пожаров, возникших в результате обстрелов, а также фельдшеры Татьяна и Ирина, которые не только спасали раненых, но и ежедневно помогали людям, которые несколько месяцев скрывались в подвалах.

Съемки этого документального фильма проходили в первые три месяца вторжения. Кейт Бланшетт, дважды обладательница "Оскара" и известная своей ролью в трилогии "Властелин колец", не только стала исполнительным продюсером, но и выступила в роли диктора, комментируя визуальный ряд фильма.

Документальный фильм иллюстрирует разрушенные дома и гражданскую инфраструктуру, показывая, как люди прячутся от обстрелов в метро и пытаются сохранить нормальную жизнь находясь под постоянной угрозой. Герои, которые принимали участие в съемках, отстаивают идеалы демократии и независимости, отказываясь покидать родной Харьков, несмотря на опасность.

Напомним, ранее мы писали, о "Галлюцинация, которая трещит по швам", — критики о новом фильме Копполы "Мегалополис".

Кроме этого, Фокус писал, что появился первый трейлер фильма "Мария" с Анджелиной Джоли.