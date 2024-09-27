"Трещащая по швам галлюцинация", – критики о новом фильме Копполы "Мегалополис"

Мнения критиков на фильм Копполы, идею которого он вынашивал 40 лет и вложил в нее $120 миллионов личных денег, разделились. Многие назвали картину хаотичной и запутались в хитросплетениях сюжета.

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На экраны украинских кинотеатров вышел новый фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис", главную роль в котором сыграл Адам Драйвер, а образ одного из персонажей, Гамильтона Крассуса III, воплотил Джон Войт, отец Анджелины Джоли.

События эпической научно-фантастической драмы происходят в Нью-Йорке будущего, где царит беззаконие. Главный герой ленты Цезарь Катилина – гениальный архитектор, который умеет останавливать время и видеть сквозь измерения. На руинах Большого Яблока он хочет построить новый Рим. Главный противник этой идеи – мэр Нью-Йорка Франклин Цицерон, сторонник практичных решений. Ситуацию усугубляет то, что дочь градоначальника, Джулия, влюблена в архитектора. Пока Катилина борется с препятствиями, в городе начинается гражданская война.

Трейлер фильма "Мегалополис"

Коппола полностью профинансировал съемки картины, потратив $120 миллионов личных средств, и отказался от цифровых технологий. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года.

Мнения критиков на картину сильно разделились: одни считают его хаотичным, другие называют произведением искусства. На популярном сайте Rotten Tomatoes рейтинг драмы, которую большинство характеризуют как артхаусное кино, составляет 50%.

Рейтинг фильма "Мегалополис" на Rotten Tomatoes 50% Фото: скрин

Манола Даргис из The New York Times называет новую работу Копполы "чудесно нездешним".

"Мегаполис" Фрэнсиса Форда Копполы — это трещащая по швам галлюцинация фильма. Одновременно меланхолический плач и футуристическая фантазия, он вызывает разные эпохи и переполнен захватывающими, порой сбивающими с толку образами и идеями", – пишет она.

Питер Брэдшоу из The Guardian раскритиковал "Мегалополис" из-за ужасной актерской игры и скучных эффектов.

"Для меня это проект страсти без страсти: раздутый, скучный и сбивающий с толку поверхностный фильм, полный школьных истин о будущем человечества. Он одновременно гиперактивный и безжизненный, нагруженный ужасной актерской игрой и неинтересной, дешевой на вид работой по визуальным эффектам, которая не достигает ни текстуры аналоговой реальности, ни полностью радикального цифрового переосмысления существования", – отмечает критик.

По мнению известного кинокритика Роберта Денерштейна, Коппола сделал забавный, смешной, иногда волнующий беспорядок в фильме, который можно принять либо как смелое проявление кинематографических амбиций, либо как осечку на $120 миллионов. Он не в восторге от игры актеров:

"Большой актерский состав прокладывает себе путь через визуальную витрину, которая смешивает сны, спецэффекты и прозрачные растворы, в которых одно изображение проглядывает сквозь другое. Если бы существовала такая вещь, как визуальное несварение желудка, "Мегаполис" мог бы вам его дать".

В конце резюме Денерштейн отмечает, что "Мегалополис" может быть "столь же озадачивающим, сколь и захватывающим":

"Он может служить своего рода восклицательным знаком в отношении давней приверженности Копполы кинематографической смелости, а также выражением надежды для хаотичного мира".

Джастин Чанг рекомендует картину к просмотру и пишет, что "Мегалополис" – это "нечестивый беспорядок, полный разрозненных сюжетных линий, дидактических идей и запутанных исторических аллюзий — эпическая глупость некогда великого режиссера, который давно потерял свое очарование и, возможно, разум".

"Больше всего Коппола явно верит в будущее фильмов и в то, что в среде, переполненной франшизами, потоковым мусором и технологиями искусственного интеллекта, все еще есть место для произведения искусства на большом экране, такого грандиозно невероятного и глубоко человеческого, как "Мегаполис". Как и многие фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, этот фильм действительно идет от сердца", – подчеркивает автор.

Ранее Фокус писал, как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис".