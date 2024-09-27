Оскароносна акторка Кейт Бланшетт зняла документальний фільм про Харків

Нині фільм можна переглянути на таких платформах Apple TV, Amazon Prime Video та Channel 4.

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55-річна австрійська акторка Кейт Бланшетт, володарка "Оскара" за роль у фільмах "Авіатор" та "Жасмин", та посол доброї волі УВКБ ООН, зняла документальний фільм "Україна: Життя під ударом" про події в Харкові у період повномасштабної війни, яку розв’язала Росія. Днями стрічку презентували на сайті каналу Channel 4 Plus, пише Vogue Ukraine.

У цій стрічці – свідчення нелегкого повсякденного життя харків’ян, які перебувають під обстрілом окупантів.

Документальний фільм триває майже годину. Його головні герої — пожежний Роман і його команда, які врятували місто від пожеж, які виникли у результаті обстрілів, а також фельдшери Тетяна та Ірина, які не лише рятували поранених, а й щоденно допомагали людям, які кілька місяців переховувалися у підвалах.

Зйомки цього документального фільму проходили в перші три місяці вторгнення. Кейт Бланшетт, двічі володарка "Оскара" і відома своєю роллю в трилогії "Володар перснів", не тільки стала виконавчим продюсером, але й виступила в ролі диктора, коментуючи візуальний ряд фільму.

Документальний фільм ілюструє зруйновані будинки та цивільну інфраструктуру, показуючи, як люди ховаються від обстрілів у метро та намагаються зберегти нормальне життя перебуваючи під постійною загрозою. Герої, які брали участь у зйомках, відстоюють ідеали демократії та незалежності, відмовляючись залишати рідний Харків, попри небезпеку.

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