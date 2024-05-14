Каннський кінофестиваль 2024: Ґрета Ґервіґ у шикарній сукні позувала в Каннах (фото)

Із 14 по 25 травня погляди Франції та всього світу кіно знову звернені до Канн. Багато знаменитостей з'явилися на фотоколі зіркового заходу.

Related video

14 травня — відкриття 77-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Сьогодні ввечері на знамениту червону доріжку вийдуть режисери, актори та шанувальники кіно. Журі цього року очолить Ґрета Ґервіґ, режисерка тріумфальної стрічки "Барбі". Вона стала першою американською жінкою-режисеркою на цій посаді, повідомляє Еuronews.

40-річна американська акторка та режисерка Ґервіґ для фотоколу обрала свіжий кутюр Джона Гальяно для Maison Margiela. Приталена біла сукня-міді на бретелях у блакитну смужку вигідно підкреслила пишну фігуру Ґрети. Свій образ знаменитість доповнила шикарними білими туфлями на високих підборах. Її коротке світле волосся було укладене набік. Ґрета мала свіжий вигляд, вона, усміхаючись перед камерами, сяяла на набережній Круазетт.

Ґрета Ґервіґ у Каннах Фото: Getty Images

Крім Ґервіґ, до складу журі увійшли: акторка Єва Грін, актор Омар Сі, акторка Лілі Гладстоун, режисерка Хірокадзу Кроеда, режисерка Хуан Антоніо Байона, режисерка Надін Лабакі, акторка П'єрфранческо Фавіно, сценаристка Ебру Джейлан.

На знамениту червону доріжку Канн протягом 10 днів стікатиметься потік зірок: Емма Стоун, Демі Мур, Селена Гомес, Ніколас Кейдж, Баррі Кеоган і багато інших. Найближчими днями відбудеться прем'єра фільму Джорджа Міллера "Фуріоза: Сага про Божевільного Макса". Також покажуть фільм Френсіса Форда Копполи "Мегаполіс" і нові творіння Паоло Соррентіно, Йоргоса Лантімоса, Андреа Арнольд і Кевіна Костнера.

Нагадаємо, 14 травня повідомлялося, що Меріл Стріп у стильному вбранні з'явилася в Каннах. У Франції стартує 77-й Каннський міжнародний кінофестиваль.