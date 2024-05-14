Каннський кінофестиваль 2024: Меріл Стріп у стильному вбранні позувала на набережній Круазетт (фото)

Каннський кінофестиваль з 1950-х років пов'язаний з гламуром і красою не менше, ніж церемонія "Оскар". Цього року зірковий захід не стане винятком. Перші гості вже позують перед камерами.

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Сьогодні, 14 травня, у Франції стартує 77-й Каннський міжнародний кінофестиваль. Організатори заходу розгортають цього вівторка знамениту червону доріжку, по якій увечері пройдуть режисери, актори та шанувальники кіно. Гості й учасники прибувають до Ніцци. На церемонії відкриття буде вручено почесну пальмову гілку Меріл Стріп, повідомляє Еuronews.

Легенда Голлівуду вже встигла вразити присутніх своїм літнім образом. Акторка з'явилася в білосніжному штанному костюмі вільного крою та сорочці в синю смужку. Свій образ Меріл доповнила молочного відтінку капелюхом і чорними сонцезахисними окулярами Prada. Під вбрання вона підібрала срібні туфлі на шпильці та прикрасила себе великими сережками-кільцями.

Акторка Меріл Стріп Фото: Getty Images

Акторка, усміхаючись і приймаючи грайливі пози, із задоволенням позувала численним під час фотоколу на набережній Круазетт. Вона повідомила, що хвилюється, бо "отримання нагороди в Каннах завжди було найбільшим визнанням у кіномистецтві".

На знамениту червону доріжку Канн протягом 10 днів вийдуть зірки світової величини, серед яких Емма Стоун, Демі Мур, Селена Гомес, Ніколас Кейдж, Баррі Кеоган і багато інших. Журі цього року очолить Грета Гервіг, режисерка тріумфальної стрічки "Барбі".

Раніше Фокус писав, що Аня Тейлор-Джой прибула до Ніцци у величезному капелюсі й окулярах. Вона буде присутня на прем'єрі фільму "Фуріоса: Сага про Божевільного Макса".