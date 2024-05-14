Каннский кинофестиваль 2024: Мерил Стрип в стильном наряде появилась в Каннах (фото)

Каннский кинофестиваль с 1950-х годов связан с гламуром и красотой не меньше, чем церемония "Оскар". В этом году звездное мероприятие не станет исключение. Первые гости уже позируют перед камерами.

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Сегодня, 14 мая, во Франции стартует 77-й Каннский международный кинофестиваль. Организаторы мероприятия разворачивают в этот вторник знаменитую красную дорожку, по которой вечером пройдут режиссеры, актеры и поклонники кино. Гости и участники прибывают в Ниццу. На церемонии открытия будет вручена почетная пальмовая ветвь Мерил Стрип, сообщает Еuronews.

Легенда Голливуда уже успела поразить присутствовавших своим летним образом. Актриса появилась в белоснежном брючном костюме свободного кроя и рубашке в синюю полоску. Свой образ Мерил дополнила молочного оттенка шляпой и черными солнцезащитными очками Prada. Под наряд она подобрала серебряные туфли на шпильке и украсила себя большими серьгами-кольцами.

Актриса Мерил Стрип Фото: Getty Images

Актриса, улыбаясь и принимая игривые позы, с удовольствием позировала многочисленным во время фотоколла на набережной Круазетт. Она сообщила, что волнуется, так как "получение награды в Каннах всегда было величайшим признанием в киноискусстве".

На знаменитую красную дорожку Канн в течение 10 дней выйдут звезды мировой величины, среди которых Эмма Стоун, Деми Мур, Селена Гомес, Николас Кейдж и Барри Кеоган и многие другие. Жюри в этом году возглавит Грета Гервиг, режиссер триумфальной картины "Барби".

Ранее Фокус писал, что Аня Тейлор-Джой прибыла в Ниццу в огромной шляпе и очках. Она будет присутствовать на премьере фильма "Фуриоса: Сага о безумном Максе".