Традиционно в Yves Saint Laurent: Сальма Хайек на Каннском кинофестивале-2024 (фото)

На красную дорожку звезда вышла без мужа-миллиардера. Впрочем, Сальма продолжает носить наряды от брендов, которые принадлежат Франсуа-Анри Пино.

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57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек появилась на 77-м Каннском кинофестивале-2024. Снимками звезда экрана делится в своих соцсетях.

Знаменитость появилась на премьере картины "Эмилия Перес" — музыкальной криминальной комедии 2024 года, написанной и снятой Жаком Одиаром. Одну из ролей в фильме исполнила певица Селена Гомес.

Сальма выбрала для события на Лазурном побережье Франции черное платье с обнаженными плечами, полностью покрытое пайетками. Наряд от Yves Saint Laurent подчеркивал фигуру актрисы. К платью Хайек добавила массивные колье и браслет, а также держала в руках лаконичный клатч. Она распустила свои темные волосы, уложив их легкими волнами и сделала вечерний макияж.

Муж Сальмы, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, владеет группой компаний Kering и рядом самых известных модных брендов, среди которых — Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom, Yves Saint Laurent. Поэтому актриса часто демонстрирует наряды именно этих домов моды.

Сальма Хайек в Каннах

"Золотые часы в Каннах", — написала мексикано-американская знаменитость.

Сальма Хайек

На этот раз Сальма появилась на публике без мужа. Хотя в 2023 году актриса позировала на красной дорожке Канн в сопровождении Франсуа-Анри Пино. Пара жената с 2009 года и стала родителями дочери Валентины.

Тогда звезда фильма "Фрида" вышла к фотографам в роскошном темно-фиолетовом платье с экстремальным декольте и несколькими слоями оборок. Вечерний образ знаменитость дополнила бриллиантовым колье и несколькими лаконичными аксессуарами.

Сальма Хайек с мужем на Каннском кинофестивале-2023 Фото: Getty Images

Напомним, Ева Грин прошлась по красной дорожке Канн-2024 в платье Armani Privé.

Также Фокус писал о появлении на Каннском кинофестивале-2024 Ричарда Гира с женой.