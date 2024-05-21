В роскошном платье со шлейфом и в компании мужа: Сальма Хайек в Каннах-2024 (фото)
Недавно пара снова попала в список богачей за 2024 год с общим состоянием в 6,147 млрд фунтов стерлингов. Из них — только 100 млн заработаны Сальмой.
57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек в роскошном платье со шлейфом вышла на публику. Снимками звезда делится в своем Instagram.
Знаменитость вместе с мужем, 61-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, посетила мероприятие в рамках Каннского кинофестиваля-2024.
"Какая волшебная ночь с невероятной едой и людьми, празднование почти десятилетия "Женщины в движении"", — написала Сальма.
Хайек вышла в свет в роскошном светло-сиреневом платье на одно плечо с прозрачной накидкой. К каннскому образу звезда фильма "Фрида" добавила висячие серьги, уложила волосы в аккуратную прическу и сделала вечерний макияж.
Франсуа-Анри Пино, который является руководителем корпорации Kering и организовал это мероприятие, был в черном костюме с бабочкой.
Недавно звездная пара снова попала в список богачей The Sunday Times за 2024 год с общим состоянием в 6,147 млрд фунтов стерлингов.
Чистый капитал супругов сейчас составляет около 6 млрд фунтов стерлингов, уменьшившись с 8 млрд в 2023 году.
Франсуа-Анри является французским бизнесменом и генеральным директором Kering с 2005 года, тогда как чистый капитал его жены оценивается в более 100 миллионов фунтов стерлингов благодаря ее ролям в фильмах и съемкам в рекламных кампейнах.
Напомним, Сальма Хайек показала архивное фото с дочкой от Франсуа-Анри Пино.
Также Фокус писал о случае на самолете, во время которого Сальма Хайек и Пенелопа Крус едва не погибли.