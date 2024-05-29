"Мой король": Сальма Хайек трогательно обратилась к мужу-миллиардеру (фото)

Франсуа-Анри Пино накануне отметил 62-й день рождения. С актрисой он женат около 15 лет.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек трогательно обратилась к своему мужу, французскому миллиардеру Франсуа-Анри Пино по случаю его 62-летия. Архивные кадры с возлюбленным звезда экрана опубликовала в Instagram.

"Благослови Господь день, когда ты родился, моя любовь. Спасибо за бесконечную любовь и смех, которые ты даришь мне каждый день. С днем рождения, мой король", — написала Сальма.

Знаменитость показала фото и видео, на которых позирует с именинником во время Каннского кинофестиваля-2024. В частности, на благотворительном ивенте Хайек примерила нежно-лавандовое платье со шлейфом, а на красной дорожке позировала в приталенном платье Yves Saint Laurent.

Сальма Хайек с мужем

К поздравлениям в комментариях присоединились Дэвид Бекхэм, Пэрис Хилтон и другие подписчики Сальмы Хайек в соцсети.

Отметим, что звезда фильма "Фрида" и ее возлюбленный-миллиардер поженились в 2009 году. Свадебная церемония состоялась в оперном театре Ла Фениче в Венеции, одном из старейших в Европе. На событии присутствовали дети жениха от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у предпринимателя есть сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.

Уже в союзе с Сальмой родилась дочь Валентина.

Сальма Хайек с мужем и дочерью Фото: Getty Images

Недавно Сальма и Франсуа-Анри снова попали в список богачей The Sunday Times за 2024 год с общим состоянием в 6,147 млрд фунтов стерлингов.

Чистый капитал пары сейчас составляет около 6 млрд фунтов стерлингов (в 2023 году было 8 млрд).

Франсуа-Анри Пино является генеральным директором Kering с 2005 года, тогда как чистый капитал его возлюбленной оценивается в более 100 миллионов фунтов стерлингов благодаря ее ролям в кино и съемкам в рекламных кампейнах.

Напомним, Сальма Хайек показала архивное фото единственной дочери.

Также Фокус писал о съемке Сальмы Хайек для арабского глянца.