58-летняя Сальма Хайек показала свою коллекцию купальников на роскошной фигуре (фото)

Актриса подчеркнула, что не использовала фото из прошлого, и сейчас находится в отличной форме.

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Мексиканско-американская актриса Сальма Хайек, которая является женой французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, отметила свой 58-ой день рождения на роскошной яхте и показала поклонникам в соцсети кадры с отдыха.

На снимках знаменитость позирует в сдельных и раздельных купальниках, а также в белой кружевной накидке. Актриса загорает на солнце, танцует на палубе и вовсю наслаждается ярким солнечным днем.

"День рождения в бикини, поздравляю меня с 58-летием! P.S. Ни одна из этих фотографий не из прошлого", – подписала пост актриса.

На снимках не видно мужа звезды, о любви к которому она всегда напоминает при каждом удобном случае. Звезда фильма "Фрида" и ее возлюбленный-миллиардер поженились в 2009 году. Свадебная церемония состоялась в оперном театре Ла Фениче в Венеции, одном из старейших в Европе. На событии присутствовали дети жениха от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у предпринимателя есть сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.

Уже в союзе с Сальмой родилась дочь Валентина.

Недавно Сальма и Франсуа-Анри снова попали в список богачей The Sunday Times за 2024 год с общим состоянием в 6,147 млрд фунтов стерлингов. Чистый капитал пары сейчас составляет около 6 млрд фунтов стерлингов (в 2023 году было 8 млрд).

Франсуа-Анри Пино является генеральным директором Kering с 2005 года, тогда как чистый капитал его возлюбленной оценивается в более 100 миллионов фунтов стерлингов благодаря ее ролям в кино и съемкам в рекламных кампейнах.

Ранее Фокус писал, что Сальма Хайек поздравила свою маму с 80-летием.