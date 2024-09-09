58-річна Сальма Хаєк у шикарній сукні вийшла на червону доріжку в Торонто (фото)

Зірка "Від заходу до світанку" в відвертій сукні продемонструвала струнку фігуру та елегантний стиль.

Related video

Американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк ввечері продемонструвала свою нестаріючу красу, вийшовши на червону доріжку світової прем'єри фільму "Без крові". Захід відбувся 8 вересня в кінотеатрі TIFF Lightbox під час 49-го щорічного Міжнародного кінофестивалю в Торонто, повідомляє Daily Mail.

58-річна зірка серіалу "Однокласники" на зірковому заході блищала в сукні кольору бордо з паєтками, яка вигідно підкреслювала її жіночну фігуру. Ефектне вбрання мало відкритий крій плеча, а також додаткову смужку тканини, яка проходила від верхньої частини її лівого плеча. Зірка доповнила свій гламурний образ відповідними туфлями на високих підборах. З прикрас Сальма одягла кілька каблучок і сережки з дорогоцінним камінням. Вона залишила своє темне волосся розпущеним і нанесла вечірній макіяж, підкресливши очі чорною підводкою і коричневими тінями.

Сальма Хаєк Фото: Getty Images

Акторка позувала зі своїми колегами Деміаном Бічіром і Анджеліною Джолі, яка виступила співпродюсером і режисером фільму "Без крові".

Сальма Хаєк, Анджеліна Джолі та Деміан Бічір Фото: Getty Images

Військова драма заснована на однойменній книзі Алессандро Барікко. Картина дебютувала на фестивалі в розділі "Спеціальні презентації", при цьому деякі актори і знімальна група взяли участь у просуванні. 49-й щорічний Міжнародний кінофестиваль у Торонто пройде з 5 по 15 вересня.

Нагадаємо, 14 серпня 57-річна Сальма Хаєк поділилася кадрами свого відпочинку на розкішній яхті. Шанувальники Сальми Гаєк написали багато схвальних коментарів. Вони відзначили нев'янучу красу кіноактриси.