58-летняя Сальма Хайек в шикарном платье вышла на красную дорожку в Торонто (фото)

Звезда "От заката до рассвета" в облегающем платье продемонстрировала стройную фигуру и элегантный стиль.

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Американо-мексиканская актриса Сальма Хайек вечером продемонстрировала свою нестареющую красоту выйдя на красную дорожку мировой премьеры фильма "Без крови". Мероприятие состоялось 8 сентября в кинотеатре TIFF Lightbox во время 49-го ежегодного Международного кинофестиваля в Торонто, сообщает Daily Mail.

58-летняя звезда сериала "Одноклассники" на звездном мероприятии блистала в платье цвета бордо с пайетками, которое выгодно подчеркивало ее женственную фигуру. Эффектный наряд имел открытый крой плеча, а также дополнительную полоску ткани, которая проходила от верхней части ее левого плеча. Звезда дополнила свой гламурный образ подходящими туфлями на высоких каблуках. Из украшений Сальма надела несколько колец и серьги с драгоценными камнями. Она оставила свои темные волосы распущенными и нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза черной подводкой и коричневыми тенями.

Сальма Хайек Фото: Getty Images

Актриса позировала со своими коллегами Демианом Бичиром и Анджелиной Джоли, которая выступила сопродюсером и режиссером фильма "Без крови".

Сальма Хайек, Анджелина Джоли и Демиан Бичир Фото: Getty Images

Военная драма основана на одноименной книге Алессандро Барикко. Картина дебютировала на фестивале в разделе "Специальные презентации", при этом некоторые актеры и съемочная группа приняли участие в продвижении. 49-й ежегодный Международный кинофестиваль в Торонто пройдет с 5 по 15 сентября.

Напомним, 14 августа 57-летняя Сальма Хайек поделилась кадрами своего отдыха на роскошной яхте. Поклонники Сальмы Хайек написали много лестных комментариев. Они отметили неувядающую красоту киноактрисы.