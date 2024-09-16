Сальма Хайек поделилась снимками отдыха на яхте (фото)

Судя по всему, звезда экрана отказалась от макияжа. Она созерцала за закатом солнца в середине сентября.

Related video

58-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек показала отдых на яхте во время бархатного сезона. Кадрами звезда экрана поделилась в Instagram с более 29 млн подписчиков.

"Никогда не переставай чувствовать благословение вокруг себя, как солнце, ветер, вода и огонь внутри", — написала жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

На фото Сальма позировала на палубе яхты на фоне заката. Она примерила малиновый купальник и легкое светлое платье. Хайек дополнила летний образ осенью браслетами и распустила свои темные волосы.

Судя по всему, знаменитость отказалась от макияжа, созерцая за закатом солнца в середине сентября.

Сальма Хайек

"Шикарная фотосессия", "Богиня", "Произведение искусства", — пишут в комментариях фолловеры Сальмы.

За день до этого актриса публично призналась в любви своему мужу Франсуа-Анри Пино.

"Моя любовь, каждый раз, когда я думаю, что я не могу любить тебя и уважать тебя больше... Ты доказываешь, что я неправа, и я люблю тебя и уважаю тебя все больше и больше. Ты невероятный", — написала Хайек.

Сальма Хайек с мужем Фото: Getty Images

Напомним, 58-летняя Сальма Хайек продемонстрировала свою коллекцию купальников.

Также Фокус писал о появлении Сальмы Хайек на красной дорожке в Торонто.