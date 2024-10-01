Ніколь Кідман уперше після смерті матері вийшла у світ (фото)
Зірка екрану прибула до столиці Франції. Вона відвідала показ Balenciaga.
57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман відвідала Паризький тиждень моди. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільму "Сімейна справа" прийшла на показ Balenciaga на Тижні моди у столиці Франції. Це перший вихід Ніколь після смерті її матері.
Кідман зʼявилася в чорній приталеній сукні з високим горлом, прозорими колготками та шпильками. До образу вона додала сонцезахисні окуляри та сумку в тон. Волосся австралійської знаменитості було розпущене.
Ніколь Кідман оголосила про смерть своєї матері всього за кілька годин до того, як її нагородили за найкращу жіночу роль у фільмі "Дівчинка" на Венеційському кінофестивалі.
"Моя сестра і я, а також наша сім'я хочемо подякувати вам за виливи любові та доброти, які ми відчули цього тижня. Кожне повідомлення, яке ми отримали від тих, хто любив і захоплювався нашою Матір'ю, значило для нас більше, ніж ми коли-небудь зможемо висловити. Спасибі від усієї нашої сім'ї за те, що ви поважаєте наше приватне життя, поки ми дбаємо один про одного", — зазначила акторка
Нагадаємо, Карла Бруні відвідала Паризький тиждень моди.
Також Фокус писав про появу на Тижні моди в Парижі Сальми Хаєк та її чоловіка.