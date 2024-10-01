Ніколь Кідман уперше після смерті матері вийшла у світ (фото)

Зірка екрану прибула до столиці Франції. Вона відвідала показ Balenciaga.

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57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман відвідала Паризький тиждень моди. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Сімейна справа" прийшла на показ Balenciaga на Тижні моди у столиці Франції. Це перший вихід Ніколь після смерті її матері.

Кідман зʼявилася в чорній приталеній сукні з високим горлом, прозорими колготками та шпильками. До образу вона додала сонцезахисні окуляри та сумку в тон. Волосся австралійської знаменитості було розпущене.

Ніколь Кідман оголосила про смерть своєї матері всього за кілька годин до того, як її нагородили за найкращу жіночу роль у фільмі "Дівчинка" на Венеційському кінофестивалі.

Ніколь Кідман у Парижі Фото: Getty Images

"Моя сестра і я, а також наша сім'я хочемо подякувати вам за виливи любові та доброти, які ми відчули цього тижня. Кожне повідомлення, яке ми отримали від тих, хто любив і захоплювався нашою Матір'ю, значило для нас більше, ніж ми коли-небудь зможемо висловити. Спасибі від усієї нашої сім'ї за те, що ви поважаєте наше приватне життя, поки ми дбаємо один про одного", — зазначила акторка

Нагадаємо, Карла Бруні відвідала Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про появу на Тижні моди в Парижі Сальми Хаєк та її чоловіка.