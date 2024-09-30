Карла Бруні в елегантному вбранні відвідала показ Valentino (фото)

Паризький тиждень моди підходить до завершення. Напередодні свою дебютну колекцію продемонстрував новий креативний директор Valentino Алессандро Мікеле.

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56-річна французька модель та співачка Карла Бруні відвідала Паризький тиждень моди. Знімками колишня перша леді Франції поділилася в Instagram.

Дружина Ніколя Саркозі приєдналася до інших зіркових гостей на показі Valentino.

"Яке неймовірне шоу! І в чудовій компанії", — написала Карла.

Вона зʼявилася на публіці в молочній сукні-пальті від дому моди. На ногах Бруні були чорні туфлі, що створювало ефект контрасту. Також знаменитість приміряла сонцезахисні окуляри.

На показі свою дебютну колекцію продемонстрував новий креативний директор Valentino Алессандро Мікеле. Шоу отримало назву Pavillon des Folies ("Павільйон божевілля").

Карла Бруні Фото: Getty Images

Серед гостей також було помічено співака Гаррі Стайлза, акторку Сальму Хаєк, актора та музиканта Джареда Лето та Елтона Джона тощо.

Хаєк прибула на показ у лавандовому вбранні, а Стайлз продемонстрував затишний осінній светр.

Уже 1 жовтня Паризький тиждень моди завершиться.

Гаррі Стайлз, Сальма Хаєк та Карла Бруні Фото: Getty Images

Нагадаємо, старша донька Мілли Йовович стала гостею Тижня моди в Парижі.

Також Фокус писав про появу на Паризькому тижні моди родини Бекхем.