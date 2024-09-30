Девід Бекхем з донькою Гарпер відвідав Тиждень моди в Парижі (фото)

Напередодні Вікторія Бекхем представила у Франції нову колекцію свого бренду. Рідні підтримали знаменитість на публіці.

Related video

Британський футболіст Девід Бекхем відвідав Паризький тиждень моди з єдиною донькою Гарпер. Про це пише Daily Mail.

Рідні Вікторії Бекхем підтримали її під час показу нової колекції її бренду. Співачка та дизайнерка продемонструвала чорну сукню, покидаючи столицю Франції разом зі своєю родиною.

Вікторія зʼявилася в стильному образі, до якого додала чорну сумку та темне взуття. Волосся британської знаменитості було розпущене. Вона одягнула масивні сонцезахисні окуляри.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Тим часом Девід Бекхем тримався за руки з їхньою дочкою Гарпер, коли вони виходили зі свого готелю.

Зірковий спортсмен одягнув чорну шкіряну куртку та темні штани, коли він приєднався до спадкоємиці, яка виглядала стильно в сірому джемпері та джинсах.

Круз Бекхем і його дівчина Джекі Апостел також були помічені раніше.

Девід Бекхем з донькою Гарпер Фото: Getty Images

Старший син подружжя Бруклін та його дружина Нікола Пельтц кількома днями раніше також зʼявилися в Парижі. Вони продемострували контрастні стильні вбрання у столиці Франції.

Ромео також підтримав маму на публіці. Усі три сини, донька та невістка знаменитості відвідали її показ.

"Завжди поруч, щоб підтримати мене… Я вас усіх так сильно люблю!! Цілую", — написала Вікторія.

Вікторія Бекхем з рідними

Нагадаємо, донька Майкла Джексона відвідала Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про появу в Парижі Сальми Хаєк та її чоловіка-мільярдера.