Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер посетил Неделю моды в Париже (фото)
Накануне Виктория Бекхэм представила во Франции новую коллекцию своего бренда. Родные поддержали знаменитость на публике.
Британский футболист Дэвид Бекхэм посетил Парижскую неделю моды с единственной дочерью Харпер. Об этом пишет Daily Mail.
Родные Виктории Бекхэм поддержали ее во время показа новой коллекции ее бренда. Певица и дизайнер продемонстрировала черное платье, покидая столицу Франции вместе со своей семьей.
Виктория появилась в стильном образе, к которому добавила черную сумку и темную обувь. Волосы британской знаменитости были распущены. Она надела массивные солнцезащитные очки.
Тем временем Дэвид Бекхэм держался за руки с их дочерью Харпер, когда они выходили из своего отеля.
Звездный спортсмен надел черную кожаную куртку и темные брюки, когда он присоединился к наследнице, которая выглядела стильно в сером джемпере и джинсах.
Круз Бекхэм и его девушка Джеки Апостел также были замечены ранее.
Старший сын супругов Бруклин и его жена Никола Пельтц несколькими днями ранее также появились в Париже. Они продемострировали контрастные стильные наряды в столице Франции.
Ромео также поддержал маму на публике. Все три сына, дочь и невестка знаменитости посетили ее показ.
"Всегда рядом, чтобы поддержать меня... Я вас всех так сильно люблю!!! Целую", — написала Виктория.
Напомним, дочь Майкла Джексона посетила Парижскую неделю моды.
Также Фокус писал о появлении в Париже Сальмы Хайек и ее мужа-миллиардера.