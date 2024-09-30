Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер посетил Неделю моды в Париже (фото)

Накануне Виктория Бекхэм представила во Франции новую коллекцию своего бренда. Родные поддержали знаменитость на публике.

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Британский футболист Дэвид Бекхэм посетил Парижскую неделю моды с единственной дочерью Харпер. Об этом пишет Daily Mail.

Родные Виктории Бекхэм поддержали ее во время показа новой коллекции ее бренда. Певица и дизайнер продемонстрировала черное платье, покидая столицу Франции вместе со своей семьей.

Виктория появилась в стильном образе, к которому добавила черную сумку и темную обувь. Волосы британской знаменитости были распущены. Она надела массивные солнцезащитные очки.

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Тем временем Дэвид Бекхэм держался за руки с их дочерью Харпер, когда они выходили из своего отеля.

Звездный спортсмен надел черную кожаную куртку и темные брюки, когда он присоединился к наследнице, которая выглядела стильно в сером джемпере и джинсах.

Круз Бекхэм и его девушка Джеки Апостел также были замечены ранее.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер Фото: Getty Images

Старший сын супругов Бруклин и его жена Никола Пельтц несколькими днями ранее также появились в Париже. Они продемострировали контрастные стильные наряды в столице Франции.

Ромео также поддержал маму на публике. Все три сына, дочь и невестка знаменитости посетили ее показ.

"Всегда рядом, чтобы поддержать меня... Я вас всех так сильно люблю!!! Целую", — написала Виктория.

Виктория Бекхэм с родными

Напомним, дочь Майкла Джексона посетила Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о появлении в Париже Сальмы Хайек и ее мужа-миллиардера.