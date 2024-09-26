Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм в стильных образах посетили Неделю моды в Париже (фото)

Звездная пара стала гостями показа Courrèges. Они выбрали контрастные наряды.

Related video

29-летняя американская актриса Никола Пельтц и 25-летний Бруклин Бекхэм посетили Парижскую неделю моды. Фото звезда экрана показала в своем Instagram.

Начинающий шеф и его возлюбленная стали гостями показа Courrèges весна/лето 2025.

Это первая публичная прогулка звездной пары после смерти бабушки Николы в мае 2024 года и ее собаки Нали в июле, что заставило ее подать в суд на грумера, который работал над ее чихуахуа незадолго до смерти.

Влюбленные продемонстрировали стильные контрастные наряды.

Бруклин примерил кожаную куртку и брюки, а также белую футболку. Сын Виктории Бекхэм также носил соответствующие сапоги.

Никола тем временем надела белый топ без рукавов с прозрачной тканью, заправленный в брюки с легким клешем. Туфли на платформе и небольшая сумочка, а также минимальный макияж дополняли ее парижский образ.

"Большое спасибо, что приняли нас на вашем замечательном шоу", — написала актриса.

На одном из фото также появилась французская модель и бывшая жена Венсана Касселя Тина Кунаки.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

К Бруклину обычно присоединяются его братья и сестра, а также отец Дэвид Бекхэм в первом ряду, особенно на показах его мамы Виктории Бекхэм, но в этот раз его сопровождал брат Николы Уилл Пельтц.

9 апреля 2022 года Бруклин и Никола поженились в Палм-Бич, штат Флорида. Они говорили о желании стать родителями, однако пока сосредотачиваются на карьере.

"Я всегда хотел быть молодым папой и всегда хочу иметь возможность брать своих детей, куда бы я ни пошел", — признавался Бруклин в июньском интервью People.

Напомним, Брижит Макрон и королева Норвегии посетили Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о появлении Гвинет Пэлтроу на Парижской неделе моды.