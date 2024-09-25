Гвинет Пэлтроу в стильном костюме посетила Неделю моды в Париже (фото)

Звезда экрана сделала ставку на темные оттенки. Гвинет позировала в деловом костюме перед показом Saint Laurent.

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51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу посетила Парижскую неделю моды. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана стала гостьей показа женской одежды Saint Laurent весна-лето 2025 года в рамках Недели моды во французской столице.

Гвинет облачилась в большой серый костюм с шелковой блузкой в тон. Бывшая жена Криса Мартина дополнила свой стильный образ парой черных туфель с острым носом.

Ее светлые волосы были разделены посередине и спадали прямо.

Бизнесвумен продемонстрировала минимальные аксессуары, надев лишь два кольца, и сделала дымчатый макияж глаз. На показе Гвинет появилась без своего мужа, сценариста Брэда Фэлчака.

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Парижская неделя моды проходит с 23 сентября по 1 октября 2024 года. Зрителей ожидает серия презентаций дизайнеров, проводимых раз в полгода в столице Франции. На подиум уже выходили Ева Лонгория, Кара Делевинь, Джейн Фонда и другие знаменитости.

Напомним, супермодель Белла Хадид вышла на подиум в деловом костюме.

Также Фокус писал о появлении Ленни Кравица и его дочери Зои на показе во время Парижской недели моды.