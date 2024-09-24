Кара Делевинь вышла на подиум в роскошном красном пальто (фото)
Неделя моды в Париже продлится до 1 октября. Она началась с показа L'Oreal.
32-летняя английская актриса и модель Кара Делевинь вышла на подиум во время показа L'Oreal в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана вышла на подиум в столице Франции без бюстгальтера под эффектное красное пальто, которое она носила открыто.
Кара дополнила роскошный образ парой узких микрошортов в тон и обула высокие черные туфли на платформе.
Представители L'Oreal подчеркнули ее черты лица классическими красными губами. А светлые волосы Кары Делевинь были распущены.
К английской звезде присоединились другие амбассадоры L'Oréal, в частности, Кендалл Дженнер, Джейн Фонда, Ева Лонгория и Энди Макдауэлл.
Кендалл была в красном платье с вырезами. Ее наряд был соединен с перчатками длины до локтя.
Звезда реалити-шоу была в отличном настроении, когда она махала толпе внизу, демонстрируя свои недавно окрашенные платиновые пряди.
В конце звездные девушки бросили красные розы в толпу.
Неделя моды в столице Франции продлится до 1 октября.
Напомним, Кара Делевинь рассказала о своей зависимости от алкоголя.
Также Фокус писал о появлении на подиуме Евы Лонгории во время Парижской недели моды.