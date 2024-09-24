Кара Делевинь вышла на подиум в роскошном красном пальто (фото)

Неделя моды в Париже продлится до 1 октября. Она началась с показа L'Oreal.

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32-летняя английская актриса и модель Кара Делевинь вышла на подиум во время показа L'Oreal в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана вышла на подиум в столице Франции без бюстгальтера под эффектное красное пальто, которое она носила открыто.

Кара дополнила роскошный образ парой узких микрошортов в тон и обула высокие черные туфли на платформе.

Представители L'Oreal подчеркнули ее черты лица классическими красными губами. А светлые волосы Кары Делевинь были распущены.

Кара Делевинь Фото: Getty Images

К английской звезде присоединились другие амбассадоры L'Oréal, в частности, Кендалл Дженнер, Джейн Фонда, Ева Лонгория и Энди Макдауэлл.

Кендалл была в красном платье с вырезами. Ее наряд был соединен с перчатками длины до локтя.

Кара Делевинь и Кендалл Дженнер на Парижской неделе моды

Звезда реалити-шоу была в отличном настроении, когда она махала толпе внизу, демонстрируя свои недавно окрашенные платиновые пряди.

В конце звездные девушки бросили красные розы в толпу.

Неделя моды в столице Франции продлится до 1 октября.

Напомним, Кара Делевинь рассказала о своей зависимости от алкоголя.

Также Фокус писал о появлении на подиуме Евы Лонгории во время Парижской недели моды.