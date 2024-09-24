Ева Лонгория в платье с глубоким декольте появилась на Парижской неделе моды (фото)

Мероприятие будет проходить до 1 октября. На нем уже появились Хайди Клум, Кендалл Дженнер, Кара Делевинь.

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49-летняя американская актриса Ева Лонгория вышла на подиум во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" стала участницей показа L'Oréal Walk Your Worth в Palais Garnier во время Недели моды в столице Франции.

Ева облачилась в белое платье со структурированным верхом и глубоким декольте.

Наряд американской знаменитости, которая недавно перебралась с семьей в Европу, также имел разрез до бедра. На ногах Лонгории были серебристые туфли на шпильках.

А на шее "Габриэль Солис" красовалось бриллиантовое колье. Волосы она собрала в пучок и сделала эффектный вечерний макияж.

Вскоре к ней на подиуме присоединились другие амбассадоры L'Oréal, в том числе Кендалл Дженнер и Кара Делевинь.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

В какой-то момент Ева продемонстрировала помаду от бренда прямо на подиуме.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Парижская неделя моды пройдет с 23 сентября по 1 октября 2024 года. Зрителей ожидает серия презентаций дизайнеров, проводимых раз в полгода в столице Франции.

Напомним, как выглядит единственный сын Евы Лонгории.

Также Фокус писал о появлении в Париже супермодели Беллы Хадид.