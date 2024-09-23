Белла Хадид продемонстрировала стильный тренч на осень 2024 (фото)

Звезда прибыла в столицу Франции. Здесь пройдет Неделя моды с 23 сентября по 1 октября.

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27-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала стильный тренч на осень 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда глянца подчеркнула стройную фигуру в бежевом плаще во время старта Недели моды в Париже. Белла надела тренч поверх простой черной футболки и черных леггинсов.

Младшая сестра Джиджи Хадид добавила к образу пару массивных ботинок и несла большую черную сумку, когда направлялась на примерку в Valentino.

Супермодель палестинского происхождения собрала волосы назад в зачесанный пучок и добавила пару темных очков, неся кофе со льдом во время разговора с другом.

Модель прилетела в Париж перед началом недели моды, а позже в тот же день ее заметили с распущенными волосами, когда она улыбалась, проводя время в столице Франции.

Белла сменила свои темные солнцезащитные очки на светло-коричневые и, казалось, была в хорошем настроении.

Белла Хадид

Парижская неделя моды пройдет с 23 сентября по 1 октября 2024 года. Зрителей ожидает серия презентаций дизайнеров, проводимых раз в полгода в столице Франции.

Напомним, Белла Хадид показала романтические фото с бойфрендом-ковбоем.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе 2024, который продемонстрировала Дженнифер Лопес.