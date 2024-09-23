Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный осенний образ 2024 (фото)

После нескольких встреч с Беном Аффлеком артистка вышла в свет сама. Знаменитости продолжают двигаться к разводу.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный осенний образ 2024 года. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены появилась на публике в Беверли-Гиллз, штат Калифорния, – через неделю после того, как ее заметили на свидании с Беном Аффлеком и четырьмя их детьми.

Для сольного выхода Джей Ло одела длинный бордовый кардиган, черный топ и джинсы-клеш. Звезда фильма "Горничная из Манхеттена" также дополнила свой осенний образ черной шляпой, солнцезащитными очками, массивными золотыми серьгами, туфлями на каблуках и бордовой сумкой с бахромой.

Дженнифер Лопес

Источник ранее рассказал, что именно у Бена Аффлека возникла идея встретиться с Джей Ло на видном месте в надежде, что их сфотографируют папарацци. Впрочем, в процессе он начал обнимать и целовать певицу, ведь между ними всегда было "много химии".

Также сообщалось, что публичное воссоединение "Беннифер" не означает примирения. Артистка вроде бы пытается быть дружественной с оскароносным актером, но они все еще "идут" к разводу.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова воссоединились на фоне новостей о разводе.

Также Фокус писал об официальной причине разрыва Джей Ло и Бена Аффлека.