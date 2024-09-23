Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный осенний образ 2024 (фото)

Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес бен аффлек, Дженнифер Лопес бен аффлек развод, джей ло стиль, осенний образ 2024
Фото: Instagram jlo | Дженнифер Лопес

После нескольких встреч с Беном Аффлеком артистка вышла в свет сама. Знаменитости продолжают двигаться к разводу.

Related video

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный осенний образ 2024 года. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены появилась на публике в Беверли-Гиллз, штат Калифорния, – через неделю после того, как ее заметили на свидании с Беном Аффлеком и четырьмя их детьми.

Для сольного выхода Джей Ло одела длинный бордовый кардиган, черный топ и джинсы-клеш. Звезда фильма "Горничная из Манхеттена" также дополнила свой осенний образ черной шляпой, солнцезащитными очками, массивными золотыми серьгами, туфлями на каблуках и бордовой сумкой с бахромой.

Дженнифер Лопес

Источник ранее рассказал, что именно у Бена Аффлека возникла идея встретиться с Джей Ло на видном месте в надежде, что их сфотографируют папарацци. Впрочем, в процессе он начал обнимать и целовать певицу, ведь между ними всегда было "много химии".

Также сообщалось, что публичное воссоединение "Беннифер" не означает примирения. Артистка вроде бы пытается быть дружественной с оскароносным актером, но они все еще "идут" к разводу.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова воссоединились на фоне новостей о разводе.

Также Фокус писал об официальной причине разрыва Джей Ло и Бена Аффлека.