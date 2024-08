Названа причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Пара встречалась в начале 2000-х, однако разошлась за несколько дней до свадьбы. В 2021 они сошлись, поженившись через год.

Related video

Появились новые утверждения о том, почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек развелись после двух лет брака. Об этом пишет People.

Вероятно, знаменитости закончили свою романтическую историю из-за расстояния, поскольку она Джей Ло последние годы много путешествовала из-за работы.

Певица и актриса была непрерывно занята после того, как пара снова сошлась в 2021 году. Лопес была вовлечена в съемках восьми фильмов за последние два года. К тому же, часто писала музыку к ним.

Кроме этого, Джей Ло сняла кампанию Coach, продвигала свою линию JLO Beauty, запустила бренд коктейлей Delola и создавала новую музыку. Не пропускала она и показы мод в Париже, Met Gala и тому подобное.

Лопес и Аффлек снова сошлись в 2021 году после почти 20 лет разрыва и поженились в августе 2022 года в Джорджии.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Джен потратила много времени на рекламу своего фильма "Выходи за меня" в 2022 году. Она снялась в романтической картине вместе с Оуэном Уилсоном.

Далее была "Моя пиратская свадьба" с Джошем Дюамелем (также в 2022 году). В частности, она продюсировала проект.

В 2023 году Джей Ло работала над фильмом "Мать".

Дженнифер Лопес в фильме "Мать" Фото: Netflix

Больше всего работы было посвящено документальным фильмам "This Is Me... Now" ("Это я сейчас") и The Greatest Love Story Never Told ("Величайшая история любви, которая не была рассказана") в начале 2024 года.

И был еще один проект для нее: "Атлас", научно-фантастический фильм от Netflix.

Напомним, Дженнифер Лопес пыталась спасти брак с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал о новых отношениях Бена Аффлека.