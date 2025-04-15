"Говорит, что я аутист": Виктор Павлик рассказал, почему ссорится с женой (фото, видео)

59-летний украинский певец Виктор Павлик признался, из-за чего ссорится с младшей на 30 лет женой Екатериной.

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Об этом артист рассказал для проекта "Тур звездами".

Виктор Павлик рассказал об отношениях с женой (см. с 13:28)

Сам Павлик говорит, что "идеальная картинка" в сети не всегда соответствует действительности, и между ними с Екатериной время от времени возникают конфликты.

Исполнитель отметил, что очень любит свою избранницу и называет ее замечательной мамой. Пара воспитывает трехлетнего сына Михаила. Впрочем, без ссор в семье не обходится. Время от времени звездные супруги могут поспорить.

"Жена говорит, что я аутист. Я не знаю, что это такое. Наверное, как и во всех семьях, есть какие-то моменты. Что-то где-то не там положила, я не могу найти, и начинается с каких-то мелочей, на повышенные тона выходит. До поножовщины не доходит", — пошутил артист.

В частности, Павлик высказался и об изменениях во внешности жены. Екатерина недавно сделала ментопластику (операция, во время которой с помощью импланта меняется форма подбородка). А два года назад блогерша сделала ринопластику (изменение формы носа).

Виктор Павлик с женой Екатериной

По словам самого Виктора Павлика, Екатерина не советуется с ними относительно планов на смену внешности, поскольку знает, что тот будет против.

"Нет, она не советуется. Она знает, что я буду возражать. Я ей уже давно говорил, что я бы не хотел. Бог создал человека таким как он есть. Таким он и должен быть", — считает исполнитель.

Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова сыграли свадьбу весной 2024 года спустя четыре года после росписи.

Также Фокус писал о том, что из-за пережитой операции на сердце Виктор Павлик может выезжать за границу во время действия военного положения. Впрочем, его жена объяснила, почему они не будут этого делать.