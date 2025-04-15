"Каже, що я аутист": Віктор Павлік розповів, чому свариться з дружиною (фото, відео)

59-річний український співак Віктор Павлік зізнався, через що свариться з молодшою на 30 років дружиною Катериною.

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Про це артист розповів для проєкту "Тур зірками".

Віктор Павлік розповів про стосунки з дружиною (див. з 13:28)

Сам Павлік каже, що "ідеальна картинка" в мережі не завжди відповідає дійсності, і між ними з Катериною час від часу виникають конфлікти.

Виконавець зазначив, що дуже кохає свою обраницю та називає її чудовою мамою. Пара виховує трирічного сина Михайла. Втім, без сварок у родині не обходиться. Час від часу зіркове подружжя може посперечатися.

"Дружина каже, що я аутист. Я не знаю, що це таке. Напевно, як і у всіх сім’ях, є якісь моменти. Щось десь не там поклала, я не можу знайти, і починається з якихось дрібничок, на підвищені тони виходити. До поножовщини не доходить", — пожартував артист.

Зокрема, Павлік висловився і про зміни в зовнішності дружини. Катерина нещодавно зробила ментопластику (операція, під час якої за допомогою імпланта змінюється форма підборіддя). А два роки тому блогерка зробила ринопластику (зміна форми носа).

Віктор Павлік з дружиною Катериною

За словами самого Віктора Павліка, Катерина не радиться з ними щодо планів на зміну зовнішності, оскільки знає, що той буде проти.

"Ні, вона не радиться. Вона знає, що я буду перечити. Я їй вже давно казав, що я би не хотів. Бог створив людину такою як вона є. Такою вона і має бути", – вважає виконавець.

Нагадаємо, Віктор Павлік та Катерина Репяхова зіграли весілля навесні 2024 через чотири роки після розпису.

Також Фокус писав про те, що через пережиту операцію на серці Віктор Павлік може виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Втім, його дружина пояснила, чому вони не будуть цього робити.