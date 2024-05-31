Віктор Павлік зіграв весілля з молодшою на 30 років блогеркою (фото, відео)

Церемонія стала сюрпризом для артиста. Вони з Катериною відкладали весілля рівно чотири роки.

58-річний український співак Віктор Павлік одружився з молодшою майже на 30 років блогеркою Катериною Репʼяховою. Кадрами з церемонії наречена ділиться у своїх соцмережах.

Пара перебуває у шлюбі вже чотири роки, проте через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну в Україні відкладала церемонію одруження.

Втім, нещодавно стало відомо, що в українського артиста вроджена вада серця. Віктор Павлік був на межі життя і смерті, тому йому зробили операцію. Після цього кохана музиканта вирішила більше не відкладати життя на потім.

"Сукня висіла в шафі 4 роки! Уявіть. Я більше не хотіла чекати ні дня", — зізналася 29-річна Катерина.

Віктор Павлік одружився з Катериною Репʼяховою

"Живемо тут і зараз, адже не знаємо, що з нами буде завтра", — додала наречена.

Церемонія стала сюрпризом для Віктора Павліка. Кохана сказала йому прибути в костюмі в певну локацію. Там на артиста чекала Катерина у весільній сукні, їхній маленький син Михайло та гості.

Віктор Павлік одружився з Катериною Репʼяховою

Зазначимо, що до Катерини Віктор Павлік тривалий час перебував у шлюбі з Лорою Созаєвою. У їхньому союзі народився син Павло, який трагічно пішов із життя влітку 2020 року після боротьби з онкологією.

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка вирішила зменшити губи.

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