"Може виїжджати": дружина Павліка зізналася, чи проведуть вони відпустку за кордоном (фото)

Катерина Репяхова показала фото з останньої сімейної відпустки за кордоном. Відбулася вона до повномасштабної війни.

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Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова зізналася, чому її чоловік може виїжджати за кордон під час воєнного стану. Про це блогерка розповіла у своєму Instagram.

Музикант минулої весни переніс серйозну операцію на серці, тому за станом здоровʼя може виїжджати з України. До того ж, у цьому році Віктору Павліку виповниться 60 років.

Втім, Катерина Репяхова не планує відпустку за кордоном з чоловіком та маленьким сином із солідарності до тих, хто не може виїжджати з України під час дії воєнного стану.

"Не плануємо принципово, в солідарність з тими, хто не може виїхати, і з тими, хто віддає найцінніше за нашу державність", — написала кохана українського музиканта.

Блогерка показала фото їхньої з Павліком і сином Михайлом першої та поки останньої сімейної відпустки за кордоном. Відбулася вона до повномасштабної війни.

Віктор Павлік з дружиною та сином Фото: Скріншот

"ВП (Віктор Павлік, — ред.) може виїжджати за станом здоров'я після операції і в цьому році йому 60", — зазначила Репяхова.

Віктор Павлік з дружиною Фото: repyahovakate

У 2023 році стало відомо, що в українського артиста вроджена вада серця. Павлік був на межі життя і смерті, тому йому зробили операцію у травні 2024.

Нагадаємо, Катерина Репяхова відреагувала на чутки про смерть Віктора Павліка.

Також Фокус писав про весілля Віктора Павліка та Катерини Репяхової через 4 роки після розпису.