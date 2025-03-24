"Может выезжать": жена Павлика призналась, проведут ли они отпуск за границей (фото)

Екатерина Репяхова показала фото с последнего семейного отпуска за границей. Состоялся он до полномасштабной войны.

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Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, почему ее муж может выезжать за границу во время военного положения. Об этом блогерша рассказала в своем Instagram.

Музыкант прошлой весной перенес серьезную операцию на сердце, поэтому по состоянию здоровья может выезжать из Украины. К тому же, в этом году Виктору Павлику исполнится 60 лет.

Впрочем, Екатерина Репяхова не планирует отпуск за границей с мужем и маленьким сыном из солидарности к тем, кто не может выезжать из Украины во время действия военного положения.

"Не планируем принципиально, в солидарность с теми, кто не может уехать, и с теми, кто отдает самое ценное за нашу государственность", — написала возлюбленная украинского музыканта.

Блогер показала фото их с Павликом и сыном Михаилом первого и пока последнего семейного отпуска за границей. Состоялся он до полномасштабной войны.

Виктор Павлик с женой и сыном Фото: скріншот

"ВП (Виктор Павлик, — ред.) может выезжать по состоянию здоровья после операции и в этом году ему 60", — отметила Репяхова.

Виктор Павлик с женой Фото: repyahovakate

В 2023 году стало известно, что у украинского артиста врожденный порок сердца. Павлик был на грани жизни и смерти, поэтому ему сделали операцию в мае 2024.

Напомним, Екатерина Репяхова отреагировала на слухи о смерти Виктора Павлика.

Также Фокус писал о свадьбе Виктора Павлика и Екатерины Репяховой спустя 4 года после росписи.