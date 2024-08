Названа причина розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Пара зустрічалася на початку 2000-х, проте розійшлася за кілька днів до весілля. У 2021 вони зійшлися, одружившись через рік.

З'явилися нові твердження про те, чому Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розлучилися після двох років шлюбу. Про це пише People.

Ймовірно, знаменитості закінчили свою романтичну історію через відстань, оскільки вона Джей Ло останні роки багато подорожувала через роботу.

Співачка та акторка була безперервно зайнята після того, як пара знову зійшлася у 2021 році. Лопес була залучена у зйомках восьми фільмів за останні два роки. До того ж, часто писала музику до них.

Окрім цього, Джей Ло зняла кампанію Coach, просувала свою лінію JLO Beauty, запустила бренд коктейлів Delola та створювала нову музику. Не пропускала вона і покази мод у Парижі, Met Gala тощо.

Лопес та Аффлек знову зійшлися в 2021 році після майже 20 років розриву та одружилися в серпні 2022 року в Джорджії.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Джен витратила багато часу на рекламу свого фільму "Виходь за мене" у 2022 році. Вона знялася в романтичній картині разом з Овеном Вілсоном.

Далі було "Моє піратське весілля" із Джошем Дюамелем (також у 2022 році). Зокрема, вона продюсувала проєкт.

У 2023 році Джей Ло працювала над фільмом "Мати".

Дженніфер Лопес у фільмі "Мати" Фото: Netflix

Найбільше роботи було присвячено документальним фільмам "This Is Me… Now" ("Це я зараз") і The Greatest Love Story Never Told ("Найбільша історія кохання, яка не була розказана") на початку 2024 року.

І був ще один проєкт для неї: "Атлас", науково-фантастичний фільм від Netflix.

