"Не така приємна": народний артист розповів, яка Софія Ротару насправді (відео)

Народний артист України та автор багатьох відомих пісень Вадим Крищенко пригадав, як Софія Ротару намагалася зруйнувати карʼєру своїй землячці Лілії Сандулесу.

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Про це поет-пісняр розповів в інтервʼю "Главкому" на честь свого 90-річчя.

Лілія Сандулеса виконує пісню "Білі нарциси"

Ювіляр зазначив, що на сцені Ротару складає приємне враження. Проте в житті артистка зовсім інша. Крищенко пригадав момент, коли співачка хотіла виконувати композицію "Білі нарциси", яку до цього виконувала Лілія Сандулеса. Ротару тоді сказали, що пісня вже звучить в іншому виконанні. Але співачка сказала, що їй на це "байдуже".

"Софія Михайлівна дуже жорстка. І в житті вона не така приємна, як на сцені. Ми з (автором музики) Геннадієм Татарченком, сказали Софії, що "Білі нарциси" виконувала Лілія Сандулеса. Ротару відповіла: "Мені байдуже, хто там виконував. Я її беру. І все". Лілія, по-моєму, навіть і не скаржилася. Вона набагато делікатніша", — розповів Вадим Крищенко.

Софія Ротару виконує пісню "Білі нарциси"

Ба більше, поет-пісняр вважає, що Софія Ротару не злюбила колегу і свою землячку (вони обоє із села Маршинці, що в Чернівецькій області). Крищенко пригадав випадок, коли Ротару була в журі одного конкурсу, а Сандулеса — його учасницею.

"На якомусь конкурсі, де Ротару була в журі, Ліля підійшла до неї і звернулася: "Софіє, ми ж земляки, підтримай мене". Потім Лілі переказали, що Соня замість підтримки поставила іншим членам журі ультиматум: "Якщо ви її пропустите, тоді я не хочу з вами працювати". Я не розумію, чому було таке ставлення", — розповів ювіляр.

До того ж, Вадим Крищенко розповів, яка пісня перекрила успіх "Білих нарцисів".

"Колись я поїхав у Крим і увечері виходжу на набережну, а на всіх майданчиках звучать "Білі нарциси". А далі з'явилася у Ротару російськомовна "Лаванда", і вона якось перекрила цей успіх", — зізнався народний артист.

Нагадаємо, Софія Ротару вшанувала памʼять свого покійного чоловіка Анатолія Євдокименка, показавши їхнє архівне фото з молодості.

Також Фокус писав про долю кримської вілли Софії Ротару. Самопроголошена влада анексованого Криму хоче "націоналізувати" нерухоме майно української співачки.