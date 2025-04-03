"Не така приємна": народний артист розповів, яка Софія Ротару насправді (відео)
Народний артист України та автор багатьох відомих пісень Вадим Крищенко пригадав, як Софія Ротару намагалася зруйнувати карʼєру своїй землячці Лілії Сандулесу.
Про це поет-пісняр розповів в інтервʼю "Главкому" на честь свого 90-річчя.
Ювіляр зазначив, що на сцені Ротару складає приємне враження. Проте в житті артистка зовсім інша. Крищенко пригадав момент, коли співачка хотіла виконувати композицію "Білі нарциси", яку до цього виконувала Лілія Сандулеса. Ротару тоді сказали, що пісня вже звучить в іншому виконанні. Але співачка сказала, що їй на це "байдуже".
"Софія Михайлівна дуже жорстка. І в житті вона не така приємна, як на сцені. Ми з (автором музики) Геннадієм Татарченком, сказали Софії, що "Білі нарциси" виконувала Лілія Сандулеса. Ротару відповіла: "Мені байдуже, хто там виконував. Я її беру. І все". Лілія, по-моєму, навіть і не скаржилася. Вона набагато делікатніша", — розповів Вадим Крищенко.
Ба більше, поет-пісняр вважає, що Софія Ротару не злюбила колегу і свою землячку (вони обоє із села Маршинці, що в Чернівецькій області). Крищенко пригадав випадок, коли Ротару була в журі одного конкурсу, а Сандулеса — його учасницею.
"На якомусь конкурсі, де Ротару була в журі, Ліля підійшла до неї і звернулася: "Софіє, ми ж земляки, підтримай мене". Потім Лілі переказали, що Соня замість підтримки поставила іншим членам журі ультиматум: "Якщо ви її пропустите, тоді я не хочу з вами працювати". Я не розумію, чому було таке ставлення", — розповів ювіляр.
До того ж, Вадим Крищенко розповів, яка пісня перекрила успіх "Білих нарцисів".
"Колись я поїхав у Крим і увечері виходжу на набережну, а на всіх майданчиках звучать "Білі нарциси". А далі з'явилася у Ротару російськомовна "Лаванда", і вона якось перекрила цей успіх", — зізнався народний артист.
Нагадаємо, Софія Ротару вшанувала памʼять свого покійного чоловіка Анатолія Євдокименка, показавши їхнє архівне фото з молодості.
Також Фокус писав про долю кримської вілли Софії Ротару. Самопроголошена влада анексованого Криму хоче "націоналізувати" нерухоме майно української співачки.