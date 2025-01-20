Молоді та усміхнені: Софія Ротару показала архівний знімок зі своїм чоловіком (фото)

Анатолій Євдокименко помер у 2002 році. 20 січня він святкував свій день народження.

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Українська співачка Софія Ротару вшанувала памʼять свого покійного чоловіка Анатолія Євдокименка, показавши їхнє архівне фото з молодості. Знімок народна артистка України опублікувала в Instagram.

20 січня 1942 року народився музикант Анатолій Євдокименко. Сьогодні він міг би святкувати своє 83-річчя. З нагоди цього дня Софія Ротару показала їхнє архівне фото. Підписувати знімок артистка не стала, проте залишила смайлик у вигляді розбитого серця. На фото Софія Ротару та Анатолій Євдокименко посміхалися на камеру.

Чоловіка Софії Ротару не стало 23 жовтня 2002 року. Музиканта, який помер від інсульту, поховали на Байковому кладовищі в Києві, куди Ротару час від часу приходить вшанувати памʼять коханого.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко Фото: Скриншот

Від їхнього союзу є син Руслан. А в нього з дружиною Світланою народилося двоє дітей — донька Софія та син Анатолій.

Софія Ротару із сином та онуками Фото: Instagram sofiarotaru.official

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Софія Ротару практично зникла з інформаційного поля. Співачка час від часу вітає своїх рідних зі святами, реагує на трагедії внаслідок війни.

Нагадаємо, Софія Ротару привітала з днем народження свою невістку.

Також Фокус писав про долю кримської вілли Софії Ротару.