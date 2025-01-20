Молодые и улыбающиеся: София Ротару показала архивный снимок со своим мужем (фото)

Анатолий Евдокименко умер в 2002 году. 20 января он праздновал свой день рождения.

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Украинская певица София Ротару почтила память своего покойного мужа Анатолия Евдокименко, показав их архивное фото из молодости. Снимок народная артистка Украины опубликовала в Instagram.

20 января 1942 года родился музыкант Анатолий Евдокименко. Сегодня он мог бы праздновать свое 83-летие. По случаю этого дня София Ротару показала их архивное фото. Подписывать снимок артистка не стала, однако оставила смайлик в виде разбитого сердца. На фото София Ротару и Анатолий Евдокименко улыбались на камеру.

Супруга Софии Ротару не стало 23 октября 2002 года. Музыканта, который умер от инсульта, похоронили на Байковом кладбище в Киеве, куда Ротару время от времени приходит почтить память возлюбленного.

София Ротару и Анатолий Евдокименко Фото: Скріншот

От их союза есть сын Руслан. А у него с женой Светланой родилось двое детей — дочь София и сын Анатолий.

София Ротару с сыном и внуками Фото: instagram sofiarotaru.official

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину София Ротару практически исчезла из информационного поля. Певица время от времени поздравляет своих родных с праздниками, реагирует на трагедии в результате войны.

Напомним, София Ротару поздравила с днем рождения свою невестку.

Также Фокус писал о судьбе крымской виллы Софии Ротару.