София Ротару публично обратилась к своей невестке (фото)

Светлана Евдокименко празднует день рождения. По этому поводу к ней обратились свекровь, муж и дети.

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Украинская певица София Ротару публично обратилась к своей невестке Светлане. Фото артистка опубликовала в Instagram.

Жена единственного сына знаменитости Анатолия Евдокименко сегодня, 29 марта 2024 года, празднует день рождения. По этому поводу София Ротару опубликовала ее фото, которое дополнила поздравительными словами и сердечком.

Невестка Софии Ротару Фото: скріншот

Светлану также поздравили муж и дети. Сын Софии Ротару показал улыбающееся фото жены, которое подписал словами: "С днем рождения, моя любовь".

Дочь именинницы София выложила снимок мамы, судя по всему, из путешествия, лаконично написав: "С днем рождения".

Тем временем сын Светланы и внук Софии Ротару Анатолий показал кадр с мамой, на котором она нежно обнимает наследника.

"С днем рождения самую лучшую маму в мире. Люблю тебя", — написал музыкант.

Фото: Скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот

Отметим, что София Ротару довольно активна в соцсетях в дни семейных или государственных праздников. Она поздравляет родственников с днями рождения. Также артистка обращалась к украинцам в День Независимости или День флага. Заявлений с осуждением российской агрессии она не делала.

Между тем сын и внук Ротару в начале полномасштабного вторжения пытались незаконно покинуть территорию Украины, однако их задержали пограничники.

Сын Софии Ротару с женой

Впоследствии Анатолий таки оказался в Европе, где начал давать интервью и строить музыкальную карьеру.

Напомним, Алан Бадоев прокомментировал молчание Софии Ротару.

Также Фокус писал о судьбе крымской виллы Софии Ротару.