Из виллы Софии Ротару в Крыму планируют создать ЗАГС — СМИ

Несмотря на слухи о национализации имущества Софии Ротару в Крыму, певица ни разу никак не комментировала ситуацию. Зато самопровозглашенная власть Крыма продолжает провоцировать Ротару на реакцию.

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Самопровозглашенная власть аннексированного Крыма хочет "национализировать" недвижимое имущество украинской певицы Софии Ротару, которая не поддерживает войну России с Украиной. Соответствующая информация появилась в российских СМИ.

В частности, 70-летний бывший украинский политик, а ныне так называемый сенатор полуострова, Сергей Цеков предложил отдать недвижимость певицы, а именно отель Villa Sofia в Ялте под помещение, которое станет "дворцом бракосочетаний".

По мнению политика, Ротару продвигает антироссийскую позицию, финансирует ВСУ и выступала против того, чтобы Крым стал российским. По его словам, стоит действовать так, как делают в Украине, там имущество российских граждан национализируют, поэтому соответственно стоит то же самое сделать с имуществом украинцев в Крыму. В частности, Цеков предлагает передать виллу в собственность Ялтинскому городскому округу.

Конечно политик даже предложил идею, что можно сделать с этим помещением. Поскольку отель находится на набережной Ялты, то, по мнению Цекова, это отличный вариант для создания ЗАГСа.

Стоит отметить, что еще в ноябре 2023 года оккупанты сообщили, что национализируют недвижимость певицы.

Кроме этого, на днях стало известно, что та же самая самопровозглашенная власть Крыма, хочет лишить певицу Софию Ротару звания "Почетный гражданин Ялты".

"Она враг, по сути, нашей страны в любом случае. Это решение давно уже назревало, и оно назрело", — заявил один из представителей власти.

Фото: instagram sofiarotaru.official

Справка

София Ротару (настоящее имя София Михайловна Евдокименко) — украинская поэтесса, композитор и певица. Родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы. За многолетнюю карьеру София стала одной из самых успешных и популярных исполнительниц в странах бывшего СССР.

За свое творчество София Ротару получила множество признания и наград, включая восьмикратную лауреатку национальной премии "Фаворит" и награду "Человек года" в Украине.

София Ротару известна своим мощным голосом, качественными выступлениями на сцене и романтическими песнями. Ее самые известные хиты включают "Червона рута" и "Ты забудешь".

Напомним, ранее мы писали, что внук Софии Ротару, который незаконно выехал из Украины, дал первое публичное интервью. Кроме этого, Фокус писал, что София Ротару показала архивный снимок со своей свадьбы.