"Таких очень много": Алан Бадоев прокомментировал молчание Софии Ротару

Народная артистка иногда реагирует на обстрелы украинских городов и поздравляет с государственными праздниками. Впрочем, заявлений с осуждением российской военной агрессии она не делала.

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Украинский режиссер Алан Бадоев прокомментировал молчание певицы Софии Ротару относительно полномасштабной войны в Украине. Клипмейкер накануне дал интервью Дмитрию Гордону.

Бадоев считает, что Ротару уже не даст никаких громких заявлений относительно российской военной агрессии.

"Да и не будет от нее уже никаких заявлений, наверное. Некоторые кумиры перестают для тебя быть кумирами. И не потому, что ты осуждаешь. Кто я? И почему я буду иметь право вдруг обсудить Софию Михайловну Ротару? Да никогда в жизни я себе этого не позволю. Но ориентироваться на ее поступки я тоже себе не позволю", — отметил украинский режиссер.

В частности, автор фильма "Довга доба" считает, что "немного магии и силы" в артистке потерялось.

Алан Бадоев дал интервью Дмитрию Гордону

Алан Бадоев добавил, что Ротару "осталась в той эпохе".

"Она все же оттуда, понимаете? И таких очень много — какие великие, замечательные люди, но у них 50% их сути — это Россия", — считает режиссер.

Что известно о позиции Софии Ротару

Артистка время от времени реагирует на массированные обстрелы украинских городов российскими войсками и поздравляет с государственными праздниками. Впрочем, заявлений с осуждением действий РФ она не делала.

Свое 75-летие в августе 2022 года Ротару встретила в родном селе Маршинцы на Буковине. Однако, где сейчас находится звезда сцены, точно неизвестно. Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказывала, что ее украинская коллега в безопасном месте.

София Ротару поздравила украинцев с Днем Независимости Фото: Скріншот

Напомним, София Ротару поздравила сына с днем рождения.

Также Фокус писал о внуке Софии Ротару, который незаконно выехал из Украины.