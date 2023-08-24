София Ротару показала, как сейчас выглядит (фото)

Артистка поздравила своего сына Руслана с днем рождения.

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76-летняя украинская певица София Ротару показала, как сейчас выглядит. Свежим снимком артистка поделилась в своем Instagram.

В День Независимости Украины 2023 звезда, кроме поздравления украинцев с государственным праздником, обратилась к своему сыну Руслану Евдокименко, который в этот день празднует 53-летие.

Ротару показалась на фото с именинником.

Звездная мама с наследником позировали в поле. Руслан предстал в серой футболке, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. Артистка тем временем позировала в белой футболке и очках, а на голову повязала бандану.

"С днем рождения", — обратилась к сыну София Ротару.

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София Ротару с сыном Русланом Фото: Скріншот

Ротару также поделилась отрывком своего клипа к песне "Одна калина" в честь Дня Независимости 2023 года и пожелала украинцам победы и мира.

Где сейчас находится певица, точно неизвестно, однако Лайма Вайкуле говорила, что ее подруга в безопасности.

Напомним, София Ротару поздравила украинцев с Днем Государственного флага 2023.

Также Фокус писал о других поздравлениях украинских звезд с Днем Независимости Украины 2023.