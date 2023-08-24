Софія Ротару показала, як наразі виглядає (фото)

Артистка привітала свого сина Руслана з днем народження.

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76-річна українська співачка Софія Ротару показала, як наразі виглядає. Свіжим знімком артистка поділилася у своєму Instagram.

У День Незалежності України 2023 зірка сцени, окрім привітання українців з державним святом, звернулася до свого сина Руслана Євдокименка, який цього дня святкує 53-річчя.

Ротару показалася на фото з іменинником.

Зіркова мама із спадкоємцем позували в полі. Руслан постав у сірій футболці, солом'яному капелюсі і сонцезахисних окулярах. Артистка тим часом позувала в білій футболці і окулярах, а на голову пов'язала бандану.

"З днем народження", — звернулася до сина Софія Ротару.

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Софія Ротару із сином Русланом Фото: Скриншот

Ротару також поділилася уривком свого кліпу до пісні "Одна калина" на честь Дня Незалежності 2023 року та побажала українцям миру та перемоги.

Де наразі перебуває співачка, точно невідомо, проте Лайма Вайкуле говорила, що її подруга в безпеці.

Нагадаємо, Софія Ротару привітала українців з Днем Державного прапора 2023.

Також Фокус писав про інші привітання українських зірок з Днем Незалежності України 2023.